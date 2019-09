KRV U STOLICI: U DUBROVNIKU 39 LJUDI MOŽDA IMA RAK, A NE MOGU NA PREGLED!? Nema termina, samo dva specijalista, aparat se pokvario…

U bolnici u Dubrovniku 39 stanovnika ne može obaviti kolonoskopiju, iako im je pronađena krv u stolici kao simptom tumora

39 stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije možda ima tumor, trebali bi hitan pregled, no u bolnici u Dubrovniku to ne mogu obaviti jer termina nema, piše Index. Naime, njima je tijekom testiranja u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva pronađena krv u stolici koja je jedna od simptoma raka debelog crijeva te bi hitno morali na kolonoskopiju.

Besmislen program?

Ministarstvo ulaže puno novca u taj nacionalni program koji je probir na karcinom, rekla je za Index predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, dr. Vikica Krolo, no program je besmislen ako se ljude kod kojih se sumnja na rak hitno ne podvrgne dodatnim pregledima.

“Znači, imamo jedan skupi nacionalni program na koji želimo da nam se ljudi što više odazovu, no i kad se odazovu, nemate ih kamo usmjeriti zbog nedostatka liječnika. Nije da doktori u Dubrovniku ne rade, ali u dubrovačkoj bolnici imaju samo dva gastroenterologa. Oni nemaju vremena da naprave sve kolonoskopije. Naš ministar Kujundžić nikako da skine ružičaste naočale. Kad se mi žalimo da nema doktora, on tvrdi da je sve u redu. Zadnja njegova izjava je bila da nikad nije bilo bolje stanje u zdravstvu. I on ništa ne čini jer je njemu sve idealno”, rekla je Krolo.

Kvar aparata

Ravnatelj dubrovačke bolnice Marijo Bekić rekao je za Index kako je istina da bolnica u Dubrovniku ima dvojicu liječnika gastroenterologa, 63-godišnjaka i 58-godišnjaka, koji obavljaju kolonoskopije, no dodao je kako je otegotna okolnost bila to što se endoskop pokvario, kao i aparatura za polipektomiju. Osim toga imali su dodatno opterećenje većim brojem pacijenata zbog turističke sezone.

Bekić je također dodao za Index kako se pacijenti u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja debelog crijeva pozivaju nakon ljetnih mjeseci zbog opsežne iscrpljujuće pripreme te da će se od 1. listopada 2019. nastaviti. “Preglede koji su u sklopu Nacionalnog programa dogovara voditelj Odjela za socijalnu medicinu – specijalist javnog zdravstva direktno s gastroenterologom. U međuvremenu sva hitna stanja idu bez zastoja.”