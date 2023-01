Snimke snimljene mobitelom na kojima djelatnici zagrebačke Čistoće otpad iz svih kontejnera ubacuju u isti kamion objavio je Dnevnik HRT-a, koji tvrdi da su nastale sinoć oko ponoći u kvartu Središće.

Na njima radnici najprije skupljaju otpad odložen u vrećama izvan kanti jer u njima nije bilo dovoljno mjesta. Zatim su sve, najprije miješani, pa biootpad i na kraju plastiku i papir, ubacili u isti kamion.

"Nemam što reći osim da sam zgrožena. Ja živim na drugoj strani pa to ne vidim, ali sada mi je ipak jasno zašto to rade noću. Danju to ne bi mogli raditi pred svim stanarima i prolaznicima", komentirala je za HRT predstavnica stanara obližnje zgrade Dragica Lazić koja je vidjela snimku.

Kad se utvrde činjenice kaznit ćemo i sudionike i odgovorne

"Mi još uvijek utvrđujemo činjenice i što se zapravo dogodilo u ovom velikom incidentu. Nakon što utvrdimo sve činjenice onda će i odgovorne osobe, i sudionici samog incidenta biti sankcionirani, jer se ne pridržavaju uputa poslodavca i protokola o postupanju s komunalnim otpadom", naglašava Matija Subašić-Maras, članica Uprave Holdinga, za HRT. Iz Holdinga dodaju i kako se nadaju da ovo neće utjecati na nove navike građana vezano za odvajanje otpada jer se, od uvođenja novog sustava, smanjuje količina miješanog otpada.

Trpanje u isti koš samo vrh problema

Viktor Simončić, samostalni savjetnik za okoliš, otpad i održivi razvoj, ističe kako je najveći problem ne samo Zagreba nego i koncepta u cijeloj Hrvatske koncept - to što ne znamo kamo s otpadom.

" Imamo vrlo male prerađivačke kapacitete. Imamo jednu tvornicu prerade papira. Zamislite koliko košta, primjerice dovesti do tamo papir iz Dubrovnika; imamo problem sa staklom, a s plastikom i drugim materijalima nemamo prerađivačkih kapaciteta. Koncentrirali smo se na izdvajanje otpada, ali ne i kamo s tim", naglasio je dr.sc. Simončić. Komentirajući snimku vjeruje da je to izolirani incident, ali i dalje smatra da je to manji problem,

"Ovo odvajanje ima samo donekle smisla, jer ako nemate kamo s tim onda se pitate čemu sve to. Dok Zagreb to ne riješi, imat će taj problem pa će najjeftinije rješenje biti da se sve strpa u isti kamion. Dok Zagreb ne iskoristi barem 50 posto toga, recimo da iskoristi termički potencijal pa da se građani na tome jeftinije griju, mislim da je iluzorno očekivat da će ovaj sistem biti uspješan". objašnjava.

"Građanima se mora osigurati sustav odlaganja komotan i jednostavan, ali kada ta kanta dođe nekamo, ona mora imati svoju sortirnicu", zaključuje.