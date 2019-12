KRUŽI NOVA LAŽNA VIJEST O TOME KAKO ĆE SE NADOKNADITI IZGUBLJENI DANI U ŠKOLAMA: ‘To nije rekla ministrica, ne nasjedajte’

Društevnim mrežama kruži nepotvrđena, odnosno lažna vijest da ubog štrajka nastavnika u osnovnim i srednjim školama u drugom polugodištu neće biti nastave iz Tjelesnog te Sata razrednika kako bi se time nadoknadili brojni izgubljeni sati

Još jedna lažna vijest, koja se navodno odnosi na posljedice štrajka nastavnika u osnovnim i srednjim školama, pojavila se danas na društvenim mrežama. Nakon prošlotjedne lažne vijesti o ukidanju, odnosno ponavljanju školske godine zbog štrajka, sada se proširila i glasina da u drugom polugodištu neće biti nastave Tjelesnog i Sata razrednika.

Više učenika javilo se portalu Srednja.hr šaljući snimke zaslona mobitela na kojima se vidi “vijest” da u drugom polugodištu neće biti nastave Tjelesne i zdravstvene kulture te da se u školama neće održavati Sat razrednika jer je to “jedno od brojnih mogućih rješenja da se nadoknade brojni izgubljeni sati zbog štrajka prosvjetara”.

Navodi se da je to izjavila ministrica Divjak

U lažnoj vijesti stoji da je to izjavila sama ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. No, kao i u slučaju prošlotjedne “vijesti” o ukidanju školske godine zbog štrajka u školama, riječ je o glasini. I nastava Tjelesne i zdravstvene kulture i Sat razrednika u drugom će se polugodištu odvijati kako je i predviđeno, pod uvjetom da do tada štrajk završi.

Srednja.hr piše kako je izvjesno da će učenici morati nadoknaditi nastavne dane izgubljene tijekom štrajka, a nastava će se nadoknađivati subotama ili u dane koje je škola predvidjela kao nenastavne dane. Neke škole takvu nadoknadu već obavljaju.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja prošlog je tjedna, na 15. dan frontalnog štrajka, 29. studenog, u svome priopćenju objasnilo kako će se u školama koje nisu imale nastavu skraćivati praznici i produljiti nastavna godina.

