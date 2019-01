KRUŽE UZNEMIRUJUĆE FOTKE: ‘Horor u bolnici Fran Mihaljević, bebe vezali za krevetiće, intimni djelovi im izgledaju kao žive rane’

Iz bolnice kažu kako im prijete smrću te kako su slučaj prijavili policiji

Nakon brojnih strahota iz hrvatskog zdravstva o kojima se u posljednje vrijeme pisalo u medijima, danas se na društvenim mrežama pojavila još jedna. Facebookom se nevjerojatnom brzinom proširila objava fotografija zapostavljenih beba, i to navodno u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.

Na fotografijama se vidi dvoje mališana, u užasnim uvjetima i vezanima za krevetiće, a u objavi stoji kako je riječ o blizancima starosti pet mjeseci koje je majka pronašla u takvom stanju vraćajući se u bolnicu gdje su boravili. Uz to, kako piše korisnica Facebooka koja je objavila fotografije, radi se o bebama palčićima koje su rođene sa svega jednim kilogramom.

Fotografije su uznemirujuće, a u samoj bolnici su nam rekli tek kako će se o slučaju oglasiti priopćenjem.

Omela ih u ispijanju kave

“Horor u bolnici Fran Mihaljević, klinika za infektivne bolesti Zagreb. Majka blizanaca starih pet mjeseci primorana je ostaviti dječicu u rukama ‘profesionalnih’ djelatnike bolnice radi starije kćeri koja ima epilepsiju i nitko ne može biti s njom. Ono što je zatekla u posjetu svojim blizancima je više nego ŠOKANTNO!!!

Kada je probala pričati sa sestrama u bolnici one su joj odbrusile jer ih je omela u ispijanju kave!

Bebice stare pet mjeseci vezane su za krevetiće zbog infuzije, popišane i pokakane i to u tolikoj mjeri da guza i svi intimni djelovi izgledaju kao žive rane! U stvari, pa to i jesu žive rane! Možete li zamisliti kakvu bol i traumu prolaze ove bebice??? Oko ruku imaju role od wc papira!!!

Da napomenem da su to bebe palčići rođene sa svega jednim kilogramom. Oni koju trebaju posebnu njegu!”, stoji u objavi.

Bolnica: ‘Prijete nam, prijavili smo slučaj policiji’

Iz bolnice Fran Mihaljević poručili su za RTL kako su dječaci dobili svu odgovarajuću skrb.

“S obzirom da u ovom slučaju ima elemenata kaznenih djela, slučaj smo prijavili policiji i prepustit ćemo nadležnima da odrade svoj posao. Dakle, u ovom slučaju, osoba koja je fotografirala djecu i objavila fotografije nije roditelj te djece. Nadalje, počeli smo dobivati prijetnje smrću, pa smo kao bolnica sve prijavili policiji”, kazala je za RTL Alemka Markotić, ravnateljica klinike ‘Fran Mihaljević’.

Dječaci se zovu Fran i Filip, a njihova majka Ana Treščec za Index je rekla kako su dječaci rođeni tri mjesec prije termina, a u bolnici su završili nakon što su dobili gripu. Za vrijeme bolesti dobili su i rota virus. Majka ih je jučer posjetila u bolnici te je zatekla ovakvo stanje.

Majka zatekla ovakvo stanje

“Dijete koje mi je doma je prehlađeno. Razgovarala sam s doktoricom, a ona ima odgovor na sve: da oni ne mogu samo stajati oko moje djece, da su oni nedonoščad, oni su rođeni tri mjeseca ranije… To je kažnjivo, zar ne?”, rekla je majka za Index.