KRUŽE UZNEMIRUJUĆE FOTKE: ‘Horor u bolnici Fran Mihaljević, bebe vezali za krevetiće, intimni djelovi im izgledaju kao žive rane’

U bolnici smo pokušali provjeriti autentičnost ovih fotografija, a kazali su nam da će se o slučaju oglasiti priopćenjem

Nakon brojnih strahota iz hrvatskog zdravstva o kojima se u posljednje vrijeme pisalo u medijima, danas se na društvenim mrežama pojavila još jedna. Facebookom se nevjerojatnom brzinom proširila objava fotografija zapostavljenih beba i to navodno u Bolnici dr. Fran Mihaljević.

Na fotografijama se vide dvoje mališana, u užasnim uvjetima i vezanima za krevetiće, a u objavi stoji kako je riječ o blizancima starosti pet mjeseci koje je majka pronašla u takvom stanju vraćajući se u bolnicu, gdje su boravili. Uz to, kako piše korisnica Facebooka koja je objavila fotografije, radi se o bebama palčićima koje su rođene sa svega jednim kilogramom.

Fotografije su uznemirujuće, a nismo uspjeli utvrditi jesu li autentične. U samoj bolnici su nam rekli tek kako će se o slučaju oglasiti priopćenjem.

‘Horor u bolnici Fran Mihaljević’

“Horor u bolnici Fran Mihaljević klinika za infektivne bolesti Zagreb. Majka blizanaca starih 5mj, primorana je ostaviti djećicu u rukama ‘profesionalnih’ djelatnike bolnice radi starije kćerke koja ima epilepsiju i nitko ne može biti sa njom.

Ono što je zatekla u posjeti svojim blizancima je više nego ŠOKANTNO!!!

Kada je probala pričati sa sestrama u bolnici one su joj odbrusile jer ih je omela u ispijanju kave!

Bebice stare 5mj. vezane su za krevetiće zbog infuzije, popišane i pokakane i to u tolikoj mjeri da guza i svi intimni djelovi izgledaju kao žive rane! U stvari pa to i jesu žive rane! možete li zamisliti kakvu bol i traumu prolaze ove bebice??? Oko ruku imaju role od wc papira!!!

Da napomenem da su to bebe palčići rođene sa svega 1kg! Oni koju trebaju posebnu njegu!”, stoji u objavi.