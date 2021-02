KRUNOSLAV CAPAK: ‘Stožer će pažljivo razmotriti eventualne mjere popuštanja; Mogu se mijenjati ovisno o situaciji’

‘Trebamo biti vrlo oprezni. Stožer će vrlo pažljivo razmotriti koje bi to eventualno mjere popuštanja mogle biti, a koje će se razmotriti na sjednici Vlade do kraja tjedna’, rekao je Krunoslav Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak u Dnevniku HTV-a govorio je o mogućem popuštanju mjera rekavši da ono ovisi o epidemiološkoj situaciji. “U Hrvatskoj se mjere mogu mijenjati ovisno o situaciji”, rekao je Capak ističući da je Hrvatska trenutačno treća u EU-u po incidenciji u 14 dana. Rekao je da takva situacija dopušta razmišljanje o dodatnim popuštanjima. Također, osvrnuo se i na masovno cijepljenje te naglasio da u četvrtak stiže 16 tisuća doza Modernina, a do kraja tjedna 50 tisuća AstraZenecinog cjepiva.

Capak je rekao kako Moderna najslabije opskrbljuje cjepivima te da je Hrvatska od njih naručila milijun doza. Govoreći o cijepljenju, napomenuo je da se nalazimo u drugoj fazi cijepljenja te da je moguće da je netko još ostao iz prve faze jer su se kasnije javili. “Velike su količine cjepiva, ali s obzirom na veliki grad to je malo po jednom cijepitelju. Svaki liječnik obiteljske medicine je dobio po 30 doza cjepiva AstraZenece, a sutra će HZJZ dati svoj doprinos i cijepiti, također po listi, u Zavodu. Naručeno je 70 pacijenata svakih pola sata na punkt na Ksaverskoj cesti”, rekao je.

JESU LI SVI DOŠLI PO SVOJU DOZU? ‘Nitko nije odbio AstraZenecu’; Liječnica otkriva kad će početi masovno cijepljenje na Velesajmu

Zagrebački velesajam kao potencijalni prostor cijepljenja

“Svi zavodi za javno zdravstvo dostavili su Ministarstvu zdravstva gdje će se odvijati punktovi za cijepljenje. Neki su već počeli s masovnim cijepljenjem, kao npr. Koprivničko-križevačka županija prije dva tjedna. Zagreb ima prijavljenih 19 punktova. Ako će biti potrebne i veće dvorane, za takve potrebe postoji Zagrebački velesajam”, istaknuo je Capak.

Također, Capak je naglasio kako smo nakon više od dva mjeseca došli na stagnaciju pada broja novozaraženih koronavirusom. “Imamo malo povećanje broja slučajeva, no nema razloga za zabrinutost. Dolaskom toplijeg vremena i sa sve više cijepljenih ljudi brojke će i dalje padati”, rekao je.

NENAD BAKIĆ KRITIZIRA POBORNIKE OŠTRIH MJERA: ‘Katastrofalno podbacuju u analizama, kako impotentnošću, tako i dosegom’

Epidemiološka situacija dopušta razmišljanje o dodatnim popuštanjima

Govoreći o trenutnim epidemiološkim mjerama i mogućnostima za njihovu relaksaciju od 1. ožujka, Capak je rekao kako je Hrvatska trenutno treća po incidenciji u 14 dana u Europskoj uniji što je zadovoljavajuće i dopušta razmišljanje o dodatnim popuštanjima. “Ali trebamo biti oprezni zbog dolaska novih sojeva virusa i sporijeg dolaska cjepiva. Trebamo biti vrlo oprezni. Stožer će vrlo pažljivo razmotriti koje bi to eventualno mjere popuštanja mogle biti, a koje će se razmotriti na sjednici Vlade do kraja tjedna”, rekao je.

O mogućnosti pooštravanja određenih mjera u pojedinim županijama, Capak je rekao kako ne vjeruje da će doći do toga, osim možda za neke škole u nekim županijama, navodeći kao primjer Dubrovačko-neretvansku županiju. “No to je uvijek moguće. U državama EU-a se to trajno događa da se mjere vraćaju i brzo mijenjaju”, poručio je Krunoslav Capak.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.