Od utorka se u Hrvatskoj primjenjuju covid-potvrde i unatoč brojnim protestima, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak smatra kako je prvi dan dobro prošao.

"Ono što sad znamo jest da je uvođenje potvrda u zdravstvo i socijalu prošlo jako dobro, bilo je svega nekoliko ljudi koji se nisu htjeli testirati, mnogi od njih su se cijepili. Mjera očito ima svoj efekt, a cilj te mjere je da se zaštiti zdravlje ljudi na radnome mjestu. Ja mislim da je ovo prošlo jako dobro, imali smo skoro 54 tisuće testiranih i među njima je bilo gotovo 1300 ljudi koji su ispali pozitivni, oni su sada u 10-dnevnoj izolaciji i neće širiti bolest dalje što će pridonijeti boljoj epidemiološkoj situaciji", poručio ja Capak u emisiji 'Otvoreno'.

Testiranja na račun poslodavca

Capak je otkrio i do kada će se testiranja obavljati na račun poslodavca.

"O tome će se razgovarati, o tome će se odlučiti, ali to svakako neće biti neko dugo vrijeme. Dat će se prilika svakom da razmisli o tome i odluči se cijepiti, cjepiva ima dovoljno, cijepna mjesta su svima dostupna, svatko se može cijepiti. Treba pričekati da ljudi koji su se sada odlučili cijepiti dobiju potvrdu, a nakon toga država treba odlučiti o tome da se plaćanje prekine i da onda oni koji se ne žele cijepiti to plaćaju sami. Oni koji se iz raznih razloga ne mogu cijepiti su oslobođeni od mjere testiranja", rekao je.

Capak demantirao proširenje covid-potvrda

Na pitanje voditelja hoće li proširiti primjenu covid-potvrda, Capak je odgovorio da su ga portali krivo prenijeli.

"Puni su portali naslova da hoćemo, ali ja ću to sada demantirati jer nije prenijeto sve što sam rekao nego je izvučeno iz konteksta da će se proširiti upotreba covid-potvrda. Ako pogledamo zemlje u okruženju, mnoge zemlje zapadne Europe imaju vrlo široku upotrebu potvrda, u mnogim zapadnim zemljama vi ne možete ući u kafić bez potvrde, neke su zemlje počele upotrebljavati tzv. 2G potvrdu, dakle potvrdu o preboljenju ili cijepljenju. Sasvim je sigurno da se covid-potvrda šire i da je njihova upotreba korisna. Mi smo za sada to uveli u zdravstveni sustav, sustav socijale, za dio pacijenata, uveli smo to sada za javne i državne službenike i trgovačka društva u vlasništvu države i lokalne uprave. Izvjesno je da će se o tome razgovarati u slučaju da se situacija nastavi pogoršavati. Za sada imamo stagnaciju brojki, odnosno nešto su nam se brojke smanjile, ali u svakom slučaju, mi ćemo i dalje razgovarati jer je naša strategija da pozorno pratimo situaciju i u određenom trenutku proširujemo ili smanjujemo mjere", poručio je Capak.