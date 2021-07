Na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite bilo je dosta govora o osmero preminulih ljudi u KB Dubrava, koji su bili cijepljeni s obje doze cjepiva, ali su svejedno bili zaraženi koronavirusom.

"Mi do jučer nismo dobili nikakvu obavijest od Dubrave, to je nedopustivo", rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak.

Stoga su ga novinari upitali kako je moguće da do jučer HZJZ nije imao podatke o preminulima od 19. svibnja. Pitali su ih i kako je moguće da bolnice to ne objavljuju na tjednoj bazi.

"25. svibnja napravili smo posebnu analizu za stanje podataka do 19. svibnja. To nije nešto što se rutinski radi, to nam blokira servere na nekoliko dana, jer se ne može ništa drugo preko servera komunicirati kad se radi tako nešto.

Htjeli smo vidjeti oboljele, hospitalizirane i umrle nakon dvije doze i tada ih nije bilo. Bolnica je trebala, ako ništa drugo, prijaviti neuspjeh cijepljenja HALMED-u ili HZJZ-u, a da ne govorim da postoji kolegijalni način komunikacije. Bilo bi u redu da nam se takav događaj prijavi i da ga možemo iskomunicirati.

Troje od osam smo pronašli u bazi mortaliteta i za njih nije uzrok smrti covid. Treba pažljivo provjeriti. Bili su pozitivni, ali uzrok smrti je bio drugi", pojasnio je Capak.

Ministar zdravstva Vili Beroš je zatražio analizu preminulih pacijenata. Istaknuo je da se radi o ljudima s izrazito teškim komorbiditetima. "Gangrena, dijabetes, moždani udar... Te bolesti i inače završavaju sa smrtnim ishodima, bez detaljne analize nemoguće je donositi zaključke", poručio je ministar zdravstva.

Capak je na pitanje novinara dodao da je većina preminulih umrla nakon 1. lipnja te da nisu mogli biti obuhvaćeni podacima o neuspjelom cijepljenju.