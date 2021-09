Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da je prije bilo najviše oboljelih od koronavirusa u višim dobnim skupinama. U četvrtom valu se taj prosjek oboljelih smanjio za skoro 15 godina. Najčešće su obolijevale osobe od 30 do 39 godina, a sad od početka školske godine najviše obolijevaju oni od 10 do 19 godina. Razlog je što oni nisu cijepljeni pa virus traži prostora u njihovom bazenu osjetljivih, a s druge strane delta-varijanta je već prije pokazala da napada više mlađe ljude, nego što je to bilo s prethodnim varijantama.

'Ova varijanta virusa brže će se širiti na hladnoći'

“Važna je činjenica da u ovome tjednu nismo imali porasta novooboljelih. Mislim da bi to mogla biti faza ravne crte. Prvo je uzlazna krivulje, pa faza ravne crte, a nakon toga se krivulja prelomi i broj oboljelih počinje padati. Nadamo se da nam broj oboljelih više neće rasti i da će tek od listopada broj oboljelih početi padati. Dakako, ova varijanta virusa koja cirkulira, brže će se širiti na hladnoći, dakle u zatvorenim prostorima. Zbog toga je jako važno provjetravati zatvorene prostore budući da se virus širi aerosolom i kapljicama. Stoga ako provjetravamo, ako imamo otvorene prozore i ako smo često na otvorenom prostoru virus se onda širi manje”, rekao je Capak za HRT.

'Raste broj ljudi koji dolaze na cijepljenje'

Istaknuo je da se primjećuje porast onih koji se žele cijepiti.

“Tijekom ljeta smo imali oko 2.000 do 2.500 ljudi dnevno koji su se došli cijepiti prvom dozom. Potkraj kolovoza je broj porastao na oko 3.000 do 3.500, a jučer je bilo 5.800 ljudi koji su došli na prvu dozu. Dakle, raste broj ljudi koji dolaze na cijepljenje, ali je to još uvijek nedovoljno. Da bi dosegnuli 60%, to bi bilo po ovoj sada dinamici iza Nove godine”, dodao je.

Naglasio je da ne bismo mogli biti zadovoljni s postotkom cijepljenih od 60%, jer kako kaže, delta varijanta i druge nove varijante koje će možda doći puno su zaraznije, a kolektivni imunitet se postiže na puno većem postotku.

“Trebali bi se cijepiti puno više. U ovoj situaciji, kada smo zapeli na 50%, naravno da bi bili sretni i sa 60%”, dodao je.

Tko će trebati covid potvrdu?

Od 1. listopada su obvezne covid potvrde u sustavu zdravstva i socijalne skrbi. U vezi s tim kakav će biti tretman pacijenata Capak je kazao da se i za njih priprema odluka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

“Oni pacijenti koji idu na naručenu hospitalizaciju, neki zahvat, trebat će imati covid potvrde. Isto tako, covid potvrdu trebaju imati i oni pacijenti koji idu na neki dijagnostičko-terapeutski zahvat, koji generira aerosol, jer je to onda velika opasnost za one koji su u blizini. Njihove posjete također će trebati imati covid potvrde, npr. pratnja trudnicama, roditelji koji prate djecu na hospitalizaciju te svi koji posjećuju hospitalizirane bolesnike”, kazao je Capak.

Na pitanje je li on za obvezne covid potvrde rekao je:

“Obvezne covid potvrde nisu stopostotna sigurnost, ali su jedan dobar instrument stvaranja sigurnosti u situacijama koje su nam nepoznate, gdje se okuplja više ljudi. Tu su uvijek najugroženiji i najslabija karika oni koji se testiraju. Oni koji su cijepljeni i koji su preboljeli covid imaju imunitet, a oni koji se testiraju su osjetljivi i mogu lakše i brže prenijeti bolest i oboljeti od covida”, zaključio je Capak za HRT.