Krumpir je jedna od najčešćih namirnica koje se mogu pronaći za stolom, a stručnjaci su upozorili kako postoji jedan specifičan znak koji otkriva da krumpir više nije dobar za jelo, ali i da može biti opasan za zdravlje.

Namirnica je to koju često ostavljamo u smočnici dulje od potrebnog vremena, nakon čega krumpir poprimi neugodan miris i na koncu se baci. Ipak, ima i onih koji će pretpostaviti da je dovoljno samo oguliti koru, odstraniti crne točkice i krumpir je spreman za jelo. No, stručnjaci upozoravaju na posljedice.

Najveće razine nalaze se u kori krumpira

Zelena boja na krumpiru se javlja kada on započne s proizvodnjom klorofila, što je prirodan proces. No kada primijetite taj pigment, to znači da je krumpir počeo i s proizvodnjom solanina, koji štiti od štete koje uzrokuju životinje, insekti, gljivice i bakterije. Radi se, dakle, o toksinu koji se nalazi u krumpiru, a ne samo o zelenim točkama. Ako se radi o višoj razini, može biti opasan za ljude, piše Ordinacija.hr.

Najveće razine solanina nalaze se u kori krumpira te ćete guljenjem odstraniti dio toksina (oko 30 posto), no nećete riješiti problem. Iako stručnjaci nisu sigurni o kojoj količini solanina se radi, a koja bi uzrokovala loše stanje ili bolest, jedna je studija otkrila da 0,6 miligrama po kilogramu težine može voditi do bolesti.

Od iznimne je važnosti takve krumpire držati podalje od djece koja imaju puno nižu tjelesnu masu pa mogu i jače osjetiti posljedice trovanja solaninom.

Bilo kakvo oštećenje, izloženost svjetlu ili niskim i visokim temperaturama može rezultirati pojavom spomenutog toksina. Krumpir je najbolje čuvati na tamnom i suhom mjestu kako bi se spriječio ovaj proces.