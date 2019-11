KRTICA UDALJENA IZ SLUŽBE: ‘Policajac koji je medijima dao snimku Ćelićeve obijesne vožnje počinio je težu povredu službene dužnosti’

‘Protiv njega će biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka’

Snimka prometnog prekršaja Josipa Čelića, tada zamjenika ravnatelja policije, dospjela je u medije preko “krtice” u policiji. Zbog objavljene snimke na RTL-u Čelić je ostao bez svog položaja, a iz PU zadarske otkrivaju da je osoba koja je medijima ustupila spomenutu snimku udaljena iz policijske službe.

“Policajac PU zadarske iz ustrojstvene jedinice koja je utvrdila prekršaj počinio je težu povredu službene dužnosti jer je dostavio snimku neovlaštenoj osobi i 8. studenoga je udaljen iz službe. Protiv njega će biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. Zbog sumnje da je počinio i kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, u tijeku je kriminalističko istraživanje koje se provodi u suradnji s nadležnim Državnim odvjetništvom radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti”, odgovorili su Jutarnjem listu iz MUP-a.

Zamjeniku ravnatelja sankcija tek nakon javne objave snimke

Ove godine u ožujku su policijski službenici nakon utvrđenog prekršaja na mjestu događaja Josipu Čeliću izdali zapisnik o utvrđenoj brzini kretanja automobila. On ga je osobno potpisao, a njegovi kolege policajci su uredno evidentirali te sačuvali snimku zbog tog prekršaja. No, kasnije nisu poduzeli daljnja postupanja radi sankcioniranja zamjenika glavnog ravnatelja, nego je to učinjeno tek nakon što je snimka završila u medijima. Međutim, iz policije negiraju medijske navode.

“Nije potvrđen medijski navod da je zamjenik glavnog ravnatelja tražio od načelnika policijske uprave da se prekršaj koji je počinio ne procesuira, odnosno da se snimka utvrđenog prekršaja ukloni”, kažu u policiji za Jutarnji list. Podsjetimo, Čelić je 28. listopada podnio zahtjev za razrješenje s dužnosti, no tek kada je otkriveno da su ga kolege još u ožujku uhvatili tijekom prebrze vožnje te da je prošao nekažnjeno.

