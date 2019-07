KRSTIČEVIĆU SE ŽURI S NABAVOM BORBENIH AVIONA, WASHINGON TIMES OBJAVIO: ‘Hrvatska treba Trumpovu pomoć da dobije F-16’

Nabavka borbenih zrakoplova će ovisiti i o tome koju državu naš državni vrh vidi kao partnera, a u sve bi se zbog sigurnosne situacije u Europi mogao umiješati i Donald Trump

Vlada će osnovati međuresorno povjerenstvo za nabavu borbene eskadrile, nakon što je zeleno svjetlo za drugi pokušaj nabave zrakoplova dao i saborski Odbor za obranu. Povjerenstvo, koje će voditi osoba od povjerenja premijera Andreja Plenkovića i jak adut iz Glavnog stožera, odabrat će vrstu natječaja kojim će Hrvatska ponovno pokušati nabaviti zrakoplove. Večernji doznaje kako će ponuditelji imati pet do šest mjeseci za formiranje ponude, što znači da bi postupak izbora najpovoljnije ponude počeo sljedeće godine. Moguće je da će nakon toga povjerenstvu trebati nekoliko mjeseci za odabir aviona i još nekoliko za potpisivanje ugovora.

Nabava 12 aviona u ratama?

U MORH-u ne isključuju mogućnost ubrzavanja cijelog procesa, no pod uvjetom da i rješenje brže dođe. Novost je da se više ne inzistira na nabavi 12 zrakoplova odjednom, iako to ostaje konačni broj kojim će eskadrila biti zaokružena. Moguća je i nabava u dva koraka, prvo osam, a potom još četiri zrakoplova: “Ako ne možemo nabaviti 12 aviona, moguće je onda manje, pa postupno doći do definiranog broja”, rekao je ministar obrane Damir Krstičević.

Težak odabir

Povjerenstvo će odlučiti dolaze li u obzir samo novi ili i rabljeni avioni. Krstičević je nekoliko puta naglasio da “u obzir dolaze samo ozbiljne ponude”, što se najvjerojatnije odnosi na ponudu Zvonka Zubaka za nabavu 12 rabljenih brazilskih Miragea 2000 za samo 76 milijuna dolara. O tomu se MORH i dalje nije službeno izjasnio: “Kod kupnje aviona nije riječ o običnoj trgovini te zato trebaju biti na djelu samo ozbiljni dogovori i ugovori”, rekao je ministar.

Ne zna se kakve su to “ozbiljne ponude”, ali se zna da je MORH već odradio predradnje s američkim Lockheed Martinom i švedskim SAAB-om oko nabave F-16 i JAS-39 Gripena. Ministar je apostrofirao kako je i Srbija našla načina za modernizaciju zrakoplovstva pa vjeruje da to može i Hrvatska. Naglašeno je da je nabava zrakoplova dugoročna strateška odluka, uz vojnu i političku podršku partnera. To znači da će odluka koje zrakoplove će MORH nabaviti ovisiti i o tome koju državu naš državni vrh vidi kao partnera.

Trumpova uloga

Washington Times je 1. srpnja objavio tekst veterana U.S. Air Forcea s 25 godina letačkog iskustva Johna Venablea iz The Heritage Foundationa, pod naslovom “Hrvatska treba Trumpovu pomoć da dobije F-16”. U tekstu, koji upozorava koliko je malo zračnih snaga SAD-a u Europi i koliko su slabe eskadrile europskih saveznika, upozoravajući na potencijalne rastuće prijetnje iz Rusije i s Bliskog istoka, Venable piše da bi Trumpova administracija trebala usmjeriti Pentagon da ponudi alternative Hrvatskoj, a Ministarstvo obrane trebalo bi pomoći u obuci hrvatskih pilota i tehničara na novom sustavu naoružanja.

Istovremeno, Krstičeviću se žuri te i prije nabave zrakoplova od Povjerenstva traži da istraži i opcije za obuku pilota. Napomenuo je kako ljude što prije moramo poslati van na edukaciju jer danas malo lete.

