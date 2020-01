KRSTIČEVIĆ U IMOVINSKOJ KARTICI PREOPOLOVIO VRIJEDNOST KUĆE, O SVEMU SE OGLASIO PREMIJER: ‘Meni to ne djeluje tako dramatično’

U imovinskoj kartici ujedno piše i da ta kuća ima 120 kvadrata, no, iz katastra i zemljišnih knjiga prozlazi da je ministrova supruga vlasnica 302 metra kuće i okućnice

Nakon što su Index Istrage sinoć objavile da je ministar obrane i potpredsjednik vlade Damir Krstičević u imovinskoj kartici gotovo prepolovio vrijednost i površinu obiteljske vikendice u Žaboriću pored Šibenika, novinari su jutros prije sjednice vlade pitali premijera za komentar, javlja N1.

Na pitanje koliko će to predstavljati problem Plenkoviću uoči unutarstranačkih izbora, odgovorio je:

“Ne djeluje mi to tako dramatično, mislim da je on sve to objasnio”, kratko je odgovorio Andrej Plenković pri ulasku u Banske dvore.

Podsjetimo, Krstičević je 2016., godine napisao da sporna nekretnina vrijedi 638.400 kuna, ili, po tadašnjem tečaju, 83.333 eura, iako je 12 godina ranije, kad je tu nekretninu kupovao, za nju platio 160.000 eura.

Osim ove nekretnine, u Krstičevićevoj imovinskoj kartici iz 2016. godine, stoji i kako su on i supruga vlasnici stana od 160 kvadrata u Zagrebu čija je tržišna vrijednost gotovo 1,6 milijuna kuna te stana od 111 kvadrata u vrijednosti od 927 tisuća kuna.

Krstičević: ‘To je stara kuća…’

Nakon što je u medije izašla informacija o problemu s imovinskom karticom, Krstičević je sinoć za Dnevnik.hr pokušao objasniti kako to da je gotovo prepolovio vrijednost i površinu obiteljske vikendice u Žaboriću pored Šibenika.

“Kuću sam kupio za 160.000 eura, nakon toga ovjerio ugovor kod bilježnika, prijavio Poreznoj i potom je Porezna na to izračunala koliki trebam porez platiti. Platio sam porez na tu vrijednost od 160.000 eura”, rekao je.