KRSTIČEVIĆ POTVRDIO, IDEMO U NOVI PROCES NABAVE: ‘Najbliži smo američkim F-16, očekujemo ponudu koja se ne može odbiti’

Krstičević najavio da će Hrvatska krenuti u novu nabavku borbenih zrakoplova, a jedna od najbližih opcija je kupnja američkih F-16

Ministar obrane Damir Krstičević izjavio je danas da Hrvatska ide u novi proces nabave borbenih zrakoplova, pri čemu je kupnja američkih F-16 jedna od najbližih opcija, a od SAD-a očekuje da svom strateškom partneru uputi najbolju ponudu, “koju Hrvati sigurno neće moći odbiti”.

“Ako pitate mene osobno koji je to model, to je platforma F-16. Želio bih da to budu novi zrakoplovi, da to bude manje komada i vodeći računa koliko sredstava imamo, i da je to realna priča za Hrvatsku”, rekao je Krstičević novinarima nakon sjednice Vlade na kojoj je stavljena izvan snage odluka o nabavi izraelskog višenamjenskoga borbenog aviona F16 Barak.

KRSTIČEVIĆ ZA PROPAST POSLA S AVIONIMA OKRIVIO IZRAELCE: Komentirao i prijavu za ratni zločin protiv njega; ‘Očito sam mnogima trn u oku’

Od SAD-a očekuje najbolju ponudu

Naglasio je da će prije svega sustavno pogledati sve moguće opcije. “Vjerujem da će i naš partner SAD učiniti sve da Hrvatskoj uputi najbolju ponudu. Imamo odgovornost za sigurnost Hrvatske, za sigurnost zračnog prostora. Vjerujemo da ćemo doći do aviona koji je dobar za Hrvatsku i koji si građani mogu priuštiti”, istaknuo je Krstičević.

“Ovo s Amerikancima – to je jedna od opcija kojoj smo najbliže, no mi očekujemo od SAD-a da svom strateškom partneru – Hrvatima da najbolju ponudu koju Hrvati sigurno neće moći odbiti”, kaže Krstičević.

MINISTAR KRSTIČEVIĆ: ‘Krenut ćemo u nov proces nabavke borbenog zrakoplova, bit će najbolji’

Zainteresirani za F-16 Block 70/72

Kazao je da su zainteresirani za F-16 Block 70/72 – “manji broj, postupno korak po korak, očekujući da će cijene biti dobre za Hrvatsku”.

No, nikoga ne smije eliminirati, a radi se o procesu u kojem odlučuje državni vrh. “Cijeli državni vrh treba razmotriti sve i odabrati ono što je najrealnije za Hrvatsku”, dodao je Krstičević.

Ne želi spekulirati koliko bi moglo stajati

Istaknuo je da razgovara s kolegama ministrima obrana država koje su nedavno kupile američke zrakoplove, no nije želio spekulirati koliko bi novi zrakoplovi Hrvatsku mogli stajati.

“Teško mi je sada spekulirati, trebamo imati odgovornost za naše novce da dobijemo najbolji omjer cijene i kvalitete”, kazao je dodavši kako je kroz proces nabave F-16 Barak Hrvatska ipak doznala kontrolne točke, ima nešto za usporedbu. Sada znamo cijene, rekao je.

Na upit je li u prijašnjem procesu bilo nekih skrivenih ponuda i je li se nudilo nešto “ispod stola”, Krstičević je kazao da “kod njega toga nema”.

“Ne, nikad ništa, moj sustav vrijednosti je drugačiji, sve što smo radili ja i moji suradnici bilo je iznimno transparentno, sustavno, s najboljom vjerom i sve u funkciji nacionalnih interesa Hrvatske”, naglasio je.

Sigurnost Hrvatske nije ugrožena

Ocijenio je kako je Hrvatska u proces nabave borbenih aviona krenula ambiciozno s obzirom da taj proces traje nekoliko godina. “Upravo jer nas je teret u hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i stanje s MIG-ovima tjerao da taj proces što prije definiramo”, istaknuo je.

Krstičević smatra da sigurnost Hrvatske nije ugrožena, a Hrvatska je sigurna zemlja. Ponovio je da zbog propasti nabave F-16 Barak Hrvatska nema nikakve financijske obaveze niti štete za proračun, a svi troškovi odlazaka na sastanke bili su, kaže, u funkciji jačanja suradnje s Izraelom i “oni su jako mali za nas”.