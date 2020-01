KRSTIČEVIĆ POKUŠAO OBJASNITI PROBLEM SA SVOJOM IMOVINSKOM KARTICOM: ‘Kuća je stara, ’82. godište, i ja sam to tako poveza. I evo ništa’

Damir Krstičević o spornoj vrijednosti kuće kod Šibenika: ‘Platio sam porez na 160.000 eura, nisam oštetio državu. Kuća je stara, 82. godište’

Nakon što je u medije izašla informacija da i ministar obrane, Damir Krstičević, poput Milana Kujundžića, također ima problema s ispunjavanjem imovinske kartice, večeras je Krstičević za Dnevnik.hr pokušao objasniti kako to da je gotovo prepolovio vrijednost i površinu obiteljske vikendice u Žaboriću pored Šibenika.

“Kuću sam kupio za 160.000 eura, nakon toga ovjerio ugovor kod bilježnika, prijavio Poreznoj i potom je Porezna na to izračunala koliki trebam porez platiti. Platio sam porez na tu vrijednost od 160.000 eura”, rekao je.

JOŠ JEDAN MINISTAR IMA PROBLEM S IMOVINSKOM KARTICOM! Krstičević prepolovio vrijednost vikendice kod Šibenika

Napravio na svoju štetu?

Na pitanje zašto je u kartici naveo dvaput manju vrijednost, rekao je: “Ovo sam napravio na svoju štetu, nisam državu oštetio, državi sam platio komplet sve kad sam popunjavao. Kuća je stara, 82. godište, i ja sam to tako poveza. I evo ništa”.

Priznaje da je u kuću ulagao, ali da se ništa nije mijenjalo u konstrukciji, navevši da je promijenio krov, otvore te pofarbao kuću. Na pitanje bi li to povećalo vrijednost kuće kaže: “Iskreno da, ali ja se s time nisam bavio.”

Obavijestio je Plenkovića

“Isto kad sam površinu upisivao, gledam, tamo piše površina stambenog prostora, 120 kvadrata je stambena površina, 320 je s okućnicom. Može se doći provjeriti. Baš sam večeras gledao tu karticu, pisalo mi je i da sam saborski zastupnik, nisam saborski zastupnik, skoro sam četvrtu godinu ministar, uzeo sam večeras i popunio sam to. Promijenio da sam saborski zastupnik, stavio kuću s okućnicom, ali vrijednost nisam mijenjao, imaju ugovori, pa neka se vidi. To nisam mijenjao, iskreno.

Večeras sam to popunio, ujutro ću odnijeti, kontaktirao sam Povjerenstvo, obavijestio sam premijera Andreja Plenkovića“, kazao je Krstičević te dodao da je ljutit na pitanje je li premijer bio ljutit. “Ljutit sam ja o kojim stvarima čovjek mora voditi računa. Državi sam platio porez na ugovoru s kojim sam tu kuću kupio, nikog nisam oštetio. Hoću li je uspjeti prodati za 83, za 160, 120, 140, 200, 300, ja ne znam. Morao bih angažirati vještaka da mi to izračuna. Nemam namjeru to prodavati, podatak koliko ona vrijedi meni ništa ne znači. Ako je budem imao namjeru prodavati, onda ću angažirati”.