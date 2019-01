KRSTIČEVIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE POBJESNIO U SABORU: ‘Morate razumijeti, ja sam ratnik. Ja to njemu ne bih nikad napravio’

‘Ovi avioni koštaju oko 150 kuna i ja ću vam ih sada uručiti da se možete s njima u miru igrati bez da izazovete ikakav skandal i bez da morate pokazati ikakvu odgovornost’, govorio je SDP-ovac Vidović donoseći makete aviona premijeru Plenkoviću i ministru Krstičeviću

“Dođe ti netko bez ikakvog poštivanja, da meni stavi tu maketu… Jel’ se to trebalo dogoditi? Morate razumjeti, ja sam ratnik. Tražim od svojih ljudi najbolje. U ovom procesu Hrvatska je sve učinila, ova Vlada. Mnogi ne žele uspjeh ovoga projekta. Lako je sad kritizirati sa strane. Vidite što se radi, vidite koja se kampanja vodi? Cijelo vrijeme sam šutio. I ja sam čovjek. Nije legitimno da mi donosi maketu. To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja to njemu ne bih nikad napravio.”

Tim je riječima, kako prenosi N1 televizija, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević objasnio zašto je izgubio živce i bacio na pod maketu aviona koju mu je tijekom Aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru dao SDP-ov zastupnik Franko Vidović.

UŽIVO: KRSTIČEVIĆ IZGUBIO KOMPAS: Vidović mu dao maketu aviona, ovaj je divljački bacio na pod

Vidović: Ugozili se nacionalnu sigurnost; Plenković: Nismo!

Ovaj incident dogodio se pri kraju saborskog “aktualca” kada je Vidović došao na red za postavljanje zastupničkog pitanja. Vidović je, inače, član saborskog Odbora za obranu te Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji je često kritički istupao o sada već propalom procesu nabave borbenih aviona F-16 Barak od Izraela.

O tome je i postavio zastupničko pitanje premijeru Andreju Plenkoviću. Vidović je ustvrdio kako je dvije godine potrošeno na nabavu koja se pretvorila u međunarodni skandal i blamažu te da je time bila ugrožena i nacionalna sigurnost, Vidović je pitao Plenkovića hoće li prije ulaska u novu nabavu zatražiti Krstičevićevu političku odgovornost.

“Otklanjam tezu da smo ugrozili nacionalnu sigurnost. To je jedna isfabricirana i netočna teza”, rekao je Plenković dodavši da je njegova Vlada imala hrabrosti upustiti se u modernizaciju hrvatskog ratnog zrakoplovstva što prijašnje vlade nisu imale. Plenković je također rekao da su izraelski borbeni avioni F-16, s nadogradnjama koje su na njima izvedene – a izvedeno ih je prema njegovim riječima čak 16 ili 17 – postali “deset godina mlađi”. Također je rekao kako signali koji su slani u korespodenciji s američkom stranom oko nabave F-16 od Izraela nisu bili tako jasni kao što se sada čini.

“Ne bismo donijeli odluku da provjeru nismo napravili. Nema ugroze nacionalne sigurnosti “, kazao je Plenković.

Saborski zastupnik @FrankoVidovic predao je premijeru plastične borbene zrakoplove, na što je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Krstičević, malo je reći, burno i posve neprimjereno reagirao. Ovakvom ponašanju nije mjesto u Hrvatskom saboru. #politikahr #sabor pic.twitter.com/9HU06Bt1JU — SDPHrvatske (@SDPHrvatske) January 16, 2019

‘Ovo su jedini avioni koje ćemo mi nabaviti…’

Na to je Vidović, nezadovoljan odgovorom ustvrdio da je cijeli proces nabave aviona od početka bio duboko kontaminiran jer je ministar Krstičević lobirao za izraelsku ponudu.

“To se znalo i po kuloarima, a i ovako. Prema tome, osoba koja od samog početka stoji na čelu nabave izražavao je svoje želje u kojem smjeru to treba ići. To baš i nije dobro. l sada, na početku nove nabave, opet je ministar Krstičević izašao van, ovoga puta s preferiranjem američke ponude. Ako nastavite ovako, jedini avioni koje ćemo mi nabaviti su ovi…”, kazao je Vidović te izvadio dvije kutije maketa dječjih aviona.

“To košta oko 150 kuna i ja ću vam ih sada uručiti da se možete s njima u miru igrati bez da izazovete ikakav skandal i bez da morate pokazati ikakvu odgovornost”, govorio je Vidović donoseći makete aviona do stola za kojim su sjedili premijer Plenković, ministar Krstičević i ostali članovi Vlade.

Kada je odložio kutije s maketama aviona pred njih, Plenković je svoj “poklon” uzeo i hladnokrvno je razgledavao. Krstičević je, pak, svoju bijesno bacio na pod, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković morao ga je smirivati.