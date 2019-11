KRSTIČEVIĆ KOMENTIRAO ŠKORINU IDEJU O VOJSCI NA HRVATSKIM GRANICAMA: ‘Spremni smo pomoći ako se pokaže potreba’

Ministar obrane rekao je da predsjednica ima njegovu punu potporu kad je riječ o njezinoj kandidaturi za novi mandat

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević izjavio je u utorak da hrvatska policija radi sjajan posao u kontroli hrvatske granice te dodao da je vojska, ako se za to u perspektivi pokaže potreba, spremna pomoći MUP-u jer je, naglasio je, sigurnost građana ključna.

“Mislim da naši policajci rade sjajan posao, osiguravaju državnu granicu. Jasno da je odgovorrnost svih nas sigurnost naših ljudi. U ovom trenutku je cijela odgovornost, što se tiče granice, na MUP-u. Hrvatska vojska je uvijek spremna pomoći MUP-u”, odgovorio je Krstičević na pitanje novinara smatra li da policija dobro radi svoj posao na granici i treba li se vojska uključiti u čuvanje granice.

Ako bude potrebe, rekao je, mi ćemo to učiniti, to rade i druge države. Kazao je da ne vidi razloga da u perspektivi, kako bi dali sigurnost ljudima, to ne radi i Hrvatska vojska, zajedno s policijom.

‘Predsjednica ima moju potporu’

Pitanje je bilo u kontekstu izjave predsjedničkog kandidata Miroslava Škore koji je u Dubrovniku rekao da je prvenstveni zadatak hrvatske policije štititi hrvatski teritorij i građane, ali da bi bilo dobro da se, dok ne bude prekasno, u postupak uključe i druge službe, prije svega Oružane snage.

Krstičević je odgovarao na novinarska pitanja nakon obilježavanja 29. obljetnice ustrojavanja 1. gardijske brigade “Tigrovi“ čemu je kao vrhovna zapovjednica Oružanih snaga nazočila i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović.

Ministar obrane rekao je da ona ima njegovu punu potporu kad je riječ o njezinoj kandidaturi za novi mandat.

“Mislim da je ona u sektoru obrane napravila puno toga. Zajedno smo osnažili vojsku, vratili smo vojnicima dostojanstvo i ponos, vratili im materijalna prava, promijenili operativni raspored, dovukli vojnike u granična područja – Sinj, Ploče, Udbina, Vukovar, tako da ako sutra treba našoj policiji bez problema možemo pomoći da naši ljudi budu sigurniji”, rekao je Krstičević.