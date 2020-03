U ZADRU POTVRĐENO 7 NOVIH ZARAŽENIH: Moskva je od danas u karanteni na neodređeno; U Njemačkoj veliki porast zaraženih

Dok se svijet i dalje bori s pandemijom koronavirusa, u žarištu epidemije Wuhanu do nedjelje nije zabilježila niti jedan novi slučaj zaraze šest dana zaredom

U Hrvatskoj je prema najnovijim podacima 713 oboljelih, 52 izliječenih i 6 umrlih od koronavirusa.

26 osoba se nalazi na respiratoru

U svijetu 687.905 osoba je zaraženo, 146.319 je izliječeno, a preminulo je 31.771

Pratite događanja:

7 novozaraženih u Zadru

10:06 – U 10 sati se održava konferencija za novinare zadarskog stožera. Načelnik PU zadarske rekao je da od petka imaju 7 novozaraženi, 28 ukupno. 25 uzoraka je poslano na analizu. Jučer ujutro je dezinficirana bolnica u Biogradu. Krizni stožer na razini Hrvatske je poslao opremu, maske, zaštitne ogrtače i naočale.

“878 osoba je u samoizolaciji, 784 je istekla samoizolacija, a od jučer je novih 110 u samoizolaciji. Od 28 zaraženih, 16 ih je povezano s biogradskom bolnicom: 6 pacijenata i njihovi kontakti te 4 zdravstvena djelatnika i njihovi kontakti”.

Tri vijećničke naknade doniraju sisačkoj bolnici

9:40 – Odlukom o doniranju po tri vijećničke naknade za potrebe sisačke Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić”, čiji djelatnici podnose najveći teret u borbi s koronavirusom, oglasili su se klubovi vijećnika HSS-HSP-a, i Mosta Nezavisnih lista u Skupštini Sisačko-moslavačke županije. U priopćenju navode kako tako žele dati svoj doprinos borbi protiv nedaća koje su snašle naše građane i gospodarstvo, te pomoći u nabavi nužne opreme. Također pozivaju i ostale klubove i vijećnike, predsjednicu Skupštine i dopredsjednike da im se pridruže i da se odreknu tri svoje naknade u korist bolnice u Sisku ili drugih županijskih medicinskih institucija i liječnika primarne zdravstvene zaštite za nabavu respiratora ili zaštitne opreme koja trenutno nedostaje. “Pozivamo župana i dožupane da slijede primjer svoje Vlade i odreknu se jedne plaće u svrhu potpore saniranju stanja koje teško pogađa županiju s trenutnim i još većim posljedicama koje tek slijede. Pozivamo i članove upravnih vijeća i nadzornih odbora županijskih institucija i firmi da slijede naš primjer.”

Poruke premijerke Ardern podižu raspoloženje u Novom Zelandu

9:35 – Nekoliko sati nakon što je Novi Zeland uveo ograničenje kretanja u borbi protiv pandemije koronavirusa, premijerka Jacinda Ardern emitirala je uživo na Facebooku u džemperu iz kreveta, kako bi “provjerila” kako su građani i obavijestila ih o događajima tog dana. Njezine svakodnevne polusatne tiskovne konferencije, odgovaranje na pitanja građana, objavljivanje videa na Facebooku i fotografija na Instagramu, u kontrastu su s ponašanjem nekih svjetskih čelnika koji održavaju zbunjujuće brifinge o planovima za borbu protiv Covida-19.

“Mislila sam na brzinu otići na internet i vidjeti kako su svi… dok se pripremamo na nekoliko tjedana izolacije”, kazala je ona u jednoj od poruka na društvenim mrežama koju su vidjeli i lajkali milijuni ljudi. “Ovo je osjećaj utjehe kao kad me mama navečer ušuškavala u krevet”, napisao je jedan od njezinih pratitelja u komentaru na objavu. “Hvala što provjeravate kako smo.”

Broj zaraženih koronavirusom na Novom Zelandu je 589, a jedna osoba je umrla, što je daleko manje u usporedbi s drugim zemljama poput susjedne Australije koja ima 4200 zaraženih i 17 mrtvih. Očekuje se da će ograničenje kretanja uvedeno u četvrtak imati dalekosežan učinak u toj zemlji s pet milijuna stanovnika čije je gospodarstvo orijentirano na izvoz.

Vrijeme je za odgovornost

9:30 – Vrijeme je za odgovornost i oprez, rekao je pulmolog Saša Srića gostujući u Novom danu, javlja N1.

Šest mjeseci do vraćanja u normalnost u Velikoj Britaniji?

9:27 – Moglo bi proći i šest mjeseci dok se Velika Britanija vrati u normalan život, upozorio je viši medicinski službenik u trenutku kada je broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u toj zemlji prešao 1200. U slijedećim tjednima ukidat će se samo “neka” oštra ograničenja, upozorio je zamjenik glavnog medicinskog službenika. Dužnosnici NHS-a priznali su da je njihov opskrbni lanac “preplavljen” potražnjom za zaštitnom opremom te se uspostavlja nacionalna radna skupina koja bi koordinirala distribuciju, piše The Independent.

Moskva od danas u karanteni

9:13 – Moskva od danas uvodi gradsku karantenu na neodređeno vrijeme, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, budući da je broj slučajeva koronavirusa u gradu tijekom vikenda premašio 1000, javlja The Moscow Times.

Naredba o samoizolaciji primjenjivat će se na sve stanovnike grada, bez obzira na dob. Prema odredbi, stanovnici Moskve moći će napustiti svoje domove samo u slučaju hitne medicinske pomoći, nužnog putovanja na posao, odlaska u najbližu trgovinu ili ljekarnu, šetnje kućnih ljubimaca u krugu od 100 metara od mjesta stanovanja, iznošenja otpada. Oni koji napuste svoj dom moraju održavatii najmanje 1,5 metar udaljenosti između sebe i drugih.

Veliki porast broja zaraženih u Njemačkoj

9:06 – Njemačka javna zdravstvena agencija, Institut Robert Koch (RKI), izvijestila je da je 57.298 ljudi trenutno zaraženo koronavirusom širom Njemačke, što je 4951 više od jučer. Južna država Bavarska, gdje se virus prvi put pojavio u Njemačkoj, ima najveći broj slučajeva. Broj smrtnih slučajeva u državi iznosi 455, što je porast od 66 od nedjelje, javlja BBC.

Stephon Marbury donira New Yorku 10 milijuna maski

8:52 – Bivša NBA zvijezda Stephon Marbury postigao je dogovor s jednim kineskim proizvođačem zaštitnih maski i spreman je donirati 10 milijuna maski gradu New Yorku koji je pogođen pandemijom koronavirusa, piše “New York Post”. “Što god da se događa, ja sam iz Brooklyna”, izjavio je bivši američki košarkaš koji sada radi kao trener pekinškog kluba Royal Fighters. “To što mogu pomoći New Yorku, mi je važno i dira me u srce”, dodao je bivši košarkaš New York Knicksa.

Japan zabranjuje ulazak iz SAD-a, Kine i Europe, moguća blokada Tokija

8:49 – Japan će zabraniti ulazak strancima koji putuju iz SAD-a, Kine, Južne Koreje i većine Europe kako bi spriječio širenje koronavirusa, objavio je danas list Asahi. Svima koji nisu Japanci, a bili su u nekim od tih područja posljednja dva tjedna zabranit će se ulazak u zemlju, navodi list.

Tokio bi također mogao zabraniti ulazak putnicima nekih zemalja iz jugoistočne Azije i Afrike, piše list Asahi pozivajući se na anonimne vladine izvore. Japan zasad zabranjuje ulazak samo građanima iz nekih dijelova Južne Koreje, Kine i brojnih europskih zemalja. Oni koji dolaze iz SAD-a, Kine i Južne Koreje moraju u dvotjednu samoizolaciju.

Građani prijavili poskupljenje maski i hrane

8:00 – Prema posljednjim podacima Državnog inspektorata o kontroli cijena u maloprodaji, do 27. ožujka obavljeno je 455 inspekcijskih nadzora, 78 ih je još u tijeku, a kod 31. gospodarskog subjekta sumnja se u povredu Zakona. Građani su prijavili 53 slučaja – najviše pritužbi stiže na rast cijena zaštitnih maski i rukavica te dezinfekcijskih sredstava, ali i hrane – i to ponajviše dječje, zatim pelena, brašna, jaja, riže i mesnih konzervi, javlja HRT.

Hrvatski bruto inozemni dug 41,1 milijardu eura

7:54 – Prema podacima Hrvatska narodne banke, bruto inozemni dug Republike Hrvatske krajem studenog 2019. iznosio je 41,1 milijardu eura, što je 3,8 posto ili 1,6 milijardi eura manje nego godinu ranije, no analitičari predviđaju rast vanjske ranjivosti zbog krize uzrokovane koronavirusom. U odnosu na prethodni mjesec, bruto inozemni dug na kraju studenoga, koji obuhvaća inozemni dug opće države, središnje banke, drugih monetarnih financijskih institucija, ostalih domaćih sektora te izravnih ulaganja, manji je za 4,5 posto. U strukturi duga najveći udio od oko 41,3 posto čine ostali sektori odnosno trgovačka društva koja su nakon trogodišnjeg razduživanja prema inozemstvu od početka 2019. godine ponovno počela ostvarivati pozitivne godišnje stope rasta.

Komičar Ken Shimura prva žrtva među slavnima u Japanu

7:09 – Poznati japanski televizijski komičar Ken Shimura umro je od posljedica koronavirusa kao prva celebrity žrtva covida-19 u Japanu, izvijestila je u ponedjeljak javna televizija NHK. Shimura, jedan od najpoznatijih japanskih komičara s karijerom dugom gotovo pet desetljeća, bio je hospitaliziran u Tokiju nakon što mu je dijagnosticirana zaraza covidom-19. Umro je u nedjelju navečer u dobi od 70 godina. Japan je u nedjelju potvrdio 68 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je rekordan dnevni skok, čime se broj oboljelih u toj zemlji popeo na ukupno preko 1800 zaraženih, uz do sad zabilježenih 55 umrlih.

Novi pad slučajeva zaraze koronavirusom u Kini

7:08 – Kina je u nedjelju zabilježila ukupno 31 novi slučaj zaraze koronavirusom, uključujući jedan lokalan prijenos, što je pad u usporedbi s 45 novih slučajeva dan ranije, priopćile su kineske zdravstvene vlasti, a u provinciji Hubei šest dana zaredom nije bilo novih slučajeva. Kineska državna zdravstvena komisija u priopćenju je u ponedjeljak izvijestila o četiri nova smrtna slučaja od covida-19, čime se ukupan broj smrti od izbijanja pandemije koronavirusa u kontinentalnoj Kini do 29. ožujka popeo na 3304. Ukupan broj zaraženih trenutno iznosi 81.470.

Provincija Hubei sa 60 milijuna stanovnika, središte izbijanja epidemije koncem 2019., do nedjelje nije zabilježila niti jedan novi slučaj zaraze šest dana zaredom, nakon što su ukinuta ograničenja kretanja i prometa i ponovno uspostavljene zrakoplovne linije prema ostatku zemlje. Iako je broj novih zaraženih u Kini značajno pao u usporedbi s vrhuncem pandemije u veljači, vladu u Pekingu i dalje zabrinjava mogućnost izbijanja drugog vala epidemije uslijed povratka zaraženih putnika iz drugih zemalja, koji su se zarazili u tim zemljama. Kina je zabranila ulazak strancima u zemlju i naredila zrakoplovnim kompanijama da smanje broj međunarodnih dolaznih letova. Velika većina takozvanih “uvezenih” slučajeva do sad su bili kineski državljani, mnogi od kojih studenti.

Smanjena zagađenost zraka diljem Europe

7:07 – Od uvođenja mjera ograničavanja kretanja i aktivnosti zbog koronavirusa, u urbanim područjima diljem Europe smanjena je razina zagađenosti zraka, pokazuju u danas najnovije satelitske snimke. Snimke satelita Sentinel-5 pokazuju da je u razdoblju od 5. do 25. ožujka u velikim gradovima, među kojima u Bruxellesu, Parizu, Madridu, Milanu i Frankfurtu, zabilježeno smanjenje prosječne razine štetnog dušikovog dioksida u usporedbi s istim razdobljem godinu ranije.

Prva službeno potvrđena žrtva koronavirusa u Siriji

7:05 – Sirijsko ministarstvo zdravstva u nedjelju je priopćilo da je žena koja je preminula u bolnici gdje je primljena radi hitne intervencije bila zaražena koronavirusom. To je prva službeno potvrđena žrtva covida-19 u toj zemlji. Vlada je također izvijestila da je broj potvrđenih zaraženih slučajeva narastao s pet na sadašnjih devet, no medicinsko osoblje i svjedoci tvrde kako je ta brojka znatno veća.

Trump: 100 tisuća mrtvih bio bi “dobro obavljen posao”

7:04 – Američki predsjednik Donald Trump optužio je u nedjelju bolnice za gomilanje respiratora kojih je zbog koronavirusa nedovoljno na raspolaganju diljem SAD-a, te naredio bolnicama koje ih neće koristiti da ih podijele. Trump, kojega kritičari optužuju da pokušava prebaciti krivnju za vlastito loše postupanje s krizom, nije naveo nikakve dokaze kojima bi argumentirao svoje optužbe da bolnice gomilaju respiratorne uređaje. Nije jasno ni na koje je konkretno ustanove mislio.

Trump je također izjavio da bi se 100 tisuća mrtvih od posljedica koronavirusa u SAD-u moglo smatrati “dobro obavljenim poslom”, te najavio odustajanje od ranijeg plana ponovnog pokretanja gospodarskih aktivnosti do sredine travnja, prenose agencije. Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući Trump je kazao da je njegova administracija snizila svoje ranije procjene potencijalnih smrti u SAD-u od covida-19 s prethodnih 2,2 milijuna, te ocijenio kako bi, ukoliko Sjedinjene Države uspiju taj broj ograničiti na 100 tisuća, to značilo da je odrađen odličan posao.

“Ako bismo uspjeli zadržati tu brojku na rečenih 100 tisuća, to je užasan broj, možda čak i na manje … Tako da imamo između 100 i 200 tisuća, onda smo svi zajedno napravili odličan posao”, rekao je Trump, prenosi dpa. Svoju raniju izjavu kako želi da gospodarstvo bude ponovno pokrenuto do Uskrsa, 12. travnja, nazvao je “ambicioznom”. “Do Uskrsa bismo trebali dosegnuti vrhunac i polako početi silaznu putanju i to, nadam se, značajno”, rekao je američki predsjednik.

Vučić najavljuje 24-satni policijski sat

7:00 – Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u nedjelju navečer uvođenje strožih mjera u suzbijanju epidemije koronavirusa, uključujući i 24-satni policijski sat, ocijenivši da je dosad Srbiji više pomogla Kina nego Europska unija, ali da Beograd očekuje pomoć i iz Bruxellesa i iz Moskve. “Imamo najstrože mjere u Europi, ali se nećemo ustezati da idućeg tjedna uvedemo dvadesetčetverosatni policijski sat na 14 dana, ako ne budu bolji rezultati. Ako se ne budemo držali mjera, očekujte narednih dana tu odluku”, rekao je Vučić u intervjuu za TV Prva i uputio sućut obiteljima dosad 13 preminulih žrtava koronavirusa u Srbiji.

Uhićen svećenik u Crnoj Gori

6:59 – Crnogorska policija oštro provodi mjere za sprečavanje širenja koronavirusa pa je u nedjelju uhitila svećenika Srpske pravoslavne crkve koji je u crkvi u Budvi služio liturgiju pred 11 vjernika usprkos zabrani održavanja vjerskih obreda uz prisustvo građana. Svećeniku SPC-a određen je pritvor od 72 sata. “Svećenik se nalazi u prostorijama za zadržavanje Centra sigurnosti u Budvi, i odbio je ponuđeni zdravstveni pregled. Osiguran mu je pristup hrani i vodi, a donijeta mu je i crkvena vjerska literatura”, priopćeno je iz vijeća koje kontrolira rad policije. Istaknuto je da je protiv svećenika osnovno tužiteljstvo podnijelo kaznenu prijavu za kazneno djelo „nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje zarazne bolesti“.