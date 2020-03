BITKA PROTIV KORONAVIRUSA: U žarištu epidemije virus posustaje; Trump: 100.000 mrtvih bio bi ‘dobro obavljen posao’

Dok se svijet i dalje bori s pandemijom koronavirusa, u žarištu epidemije Wuhanu do nedjelje nije zabilježila niti jedan novi slučaj zaraze šest dana zaredom

U Hrvatskoj je prema najnovijim podacima 713 oboljelih, 52 izliječenih i 6 umrlih od koronavirusa.

26 osoba se nalazi na respiratoru

U svijetu 687.905 osoba je zaraženo, 146.319 je izliječeno, a preminulo je 31.771

Pratite događanja:

Komičar Ken Shimura prva žrtva među slavnima u Japanu

7:09 – Poznati japanski televizijski komičar Ken Shimura umro je od posljedica koronavirusa kao prva celebrity žrtva covida-19 u Japanu, izvijestila je u ponedjeljak javna televizija NHK. Shimura, jedan od najpoznatijih japanskih komičara s karijerom dugom gotovo pet desetljeća, bio je hospitaliziran u Tokiju nakon što mu je dijagnosticirana zaraza covidom-19. Umro je u nedjelju navečer u dobi od 70 godina. Japan je u nedjelju potvrdio 68 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je rekordan dnevni skok, čime se broj oboljelih u toj zemlji popeo na ukupno preko 1800 zaraženih, uz do sad zabilježenih 55 umrlih.

Novi pad slučajeva zaraze koronavirusom u Kini

7:08 – Kina je u nedjelju zabilježila ukupno 31 novi slučaj zaraze koronavirusom, uključujući jedan lokalan prijenos, što je pad u usporedbi s 45 novih slučajeva dan ranije, priopćile su kineske zdravstvene vlasti, a u provinciji Hubei šest dana zaredom nije bilo novih slučajeva. Kineska državna zdravstvena komisija u priopćenju je u ponedjeljak izvijestila o četiri nova smrtna slučaja od covida-19, čime se ukupan broj smrti od izbijanja pandemije koronavirusa u kontinentalnoj Kini do 29. ožujka popeo na 3304. Ukupan broj zaraženih trenutno iznosi 81.470.

Provincija Hubei sa 60 milijuna stanovnika, središte izbijanja epidemije koncem 2019., do nedjelje nije zabilježila niti jedan novi slučaj zaraze šest dana zaredom, nakon što su ukinuta ograničenja kretanja i prometa i ponovno uspostavljene zrakoplovne linije prema ostatku zemlje. Iako je broj novih zaraženih u Kini značajno pao u usporedbi s vrhuncem pandemije u veljači, vladu u Pekingu i dalje zabrinjava mogućnost izbijanja drugog vala epidemije uslijed povratka zaraženih putnika iz drugih zemalja, koji su se zarazili u tim zemljama. Kina je zabranila ulazak strancima u zemlju i naredila zrakoplovnim kompanijama da smanje broj međunarodnih dolaznih letova. Velika većina takozvanih “uvezenih” slučajeva do sad su bili kineski državljani, mnogi od kojih studenti.

Smanjena zagađenost zraka diljem Europe

7:07 – Od uvođenja mjera ograničavanja kretanja i aktivnosti zbog koronavirusa, u urbanim područjima diljem Europe smanjena je razina zagađenosti zraka, pokazuju u danas najnovije satelitske snimke. Snimke satelita Sentinel-5 pokazuju da je u razdoblju od 5. do 25. ožujka u velikim gradovima, među kojima u Bruxellesu, Parizu, Madridu, Milanu i Frankfurtu, zabilježeno smanjenje prosječne razine štetnog dušikovog dioksida u usporedbi s istim razdobljem godinu ranije.

Prva službeno potvrđena žrtva koronavirusa u Siriji

7:05 – Sirijsko ministarstvo zdravstva u nedjelju je priopćilo da je žena koja je preminula u bolnici gdje je primljena radi hitne intervencije bila zaražena koronavirusom. To je prva službeno potvrđena žrtva covida-19 u toj zemlji. Vlada je također izvijestila da je broj potvrđenih zaraženih slučajeva narastao s pet na sadašnjih devet, no medicinsko osoblje i svjedoci tvrde kako je ta brojka znatno veća.

Trump: 100 tisuća mrtvih bio bi “dobro obavljen posao”

7:04 – Američki predsjednik Donald Trump optužio je u nedjelju bolnice za gomilanje respiratora kojih je zbog koronavirusa nedovoljno na raspolaganju diljem SAD-a, te naredio bolnicama koje ih neće koristiti da ih podijele. Trump, kojega kritičari optužuju da pokušava prebaciti krivnju za vlastito loše postupanje s krizom, nije naveo nikakve dokaze kojima bi argumentirao svoje optužbe da bolnice gomilaju respiratorne uređaje. Nije jasno ni na koje je konkretno ustanove mislio.

Trump je također izjavio da bi se 100 tisuća mrtvih od posljedica koronavirusa u SAD-u moglo smatrati “dobro obavljenim poslom”, te najavio odustajanje od ranijeg plana ponovnog pokretanja gospodarskih aktivnosti do sredine travnja, prenose agencije. Na konferenciji za novinare u Bijeloj kući Trump je kazao da je njegova administracija snizila svoje ranije procjene potencijalnih smrti u SAD-u od covida-19 s prethodnih 2,2 milijuna, te ocijenio kako bi, ukoliko Sjedinjene Države uspiju taj broj ograničiti na 100 tisuća, to značilo da je odrađen odličan posao.

“Ako bismo uspjeli zadržati tu brojku na rečenih 100 tisuća, to je užasan broj, možda čak i na manje … Tako da imamo između 100 i 200 tisuća, onda smo svi zajedno napravili odličan posao”, rekao je Trump, prenosi dpa. Svoju raniju izjavu kako želi da gospodarstvo bude ponovno pokrenuto do Uskrsa, 12. travnja, nazvao je “ambicioznom”. “Do Uskrsa bismo trebali dosegnuti vrhunac i polako početi silaznu putanju i to, nadam se, značajno”, rekao je američki predsjednik.

Vučić najavljuje 24-satni policijski sat

7:00 – Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u nedjelju navečer uvođenje strožih mjera u suzbijanju epidemije koronavirusa, uključujući i 24-satni policijski sat, ocijenivši da je dosad Srbiji više pomogla Kina nego Europska unija, ali da Beograd očekuje pomoć i iz Bruxellesa i iz Moskve. “Imamo najstrože mjere u Europi, ali se nećemo ustezati da idućeg tjedna uvedemo dvadesetčetverosatni policijski sat na 14 dana, ako ne budu bolji rezultati. Ako se ne budemo držali mjera, očekujte narednih dana tu odluku”, rekao je Vučić u intervjuu za TV Prva i uputio sućut obiteljima dosad 13 preminulih žrtava koronavirusa u Srbiji.

Uhićen svećenik u Crnoj Gori

6:59 – Crnogorska policija oštro provodi mjere za sprečavanje širenja koronavirusa pa je u nedjelju uhitila svećenika Srpske pravoslavne crkve koji je u crkvi u Budvi služio liturgiju pred 11 vjernika usprkos zabrani održavanja vjerskih obreda uz prisustvo građana. Svećeniku SPC-a određen je pritvor od 72 sata. “Svećenik se nalazi u prostorijama za zadržavanje Centra sigurnosti u Budvi, i odbio je ponuđeni zdravstveni pregled. Osiguran mu je pristup hrani i vodi, a donijeta mu je i crkvena vjerska literatura”, priopćeno je iz vijeća koje kontrolira rad policije. Istaknuto je da je protiv svećenika osnovno tužiteljstvo podnijelo kaznenu prijavu za kazneno djelo „nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje zarazne bolesti“.