MNOGI U OVOM GRADU JEDVA PREŽIVLJAVAJU: ‘Sve su mi te obitelji pisale da su gladne. Ovo je užas, bojim se ove crne zime’

Biraju između toga hoće li platiti režije ili jesti, u sezoni su još našli kakav-takav posao, no s jeseni preko noći ostaju bez ikakvih prihoda, navodi Vesna Tadić, voditeljica i osnivačica Facebook grupe ‘Pomoć za Dubrovčane’

Kao što je bilo i očekivano, korona-kriza pogodila je mnoge ljude diljem svijeta, pa tako i u Dubrovniku. Voditeljica i osnivačica Facebook grupe Pomoć za Dubrovčane Vesna Tadić za Dubrovački dnevnik govori o posljedicama korona-krize. Upozorava da je sve više obitelji u teškoj financijskoj situaciji, a problem je i što oni koji su do sada pomagali, više ne mogu.

“U posljednjih deset dana imali smo dvije humanitarne akcije za dvije obitelji, a tri nove obitelji su već na čekanju. Sve su te situacije užasne. U toj prvoj akciji prije desetak dana koju smo organizirali bila je riječ o samohranoj majci s četvero djece. Njezina situacija je takva da ako plati režije neće imati za hranu. Ona je u ovoj krizi ostala bez posla, a bivši muž joj ne plaća alimentaciju. Rastavili su se kada je počela korona-kriza, do tada su imali dvije uredne plaće, a preko noći ona je ostala bez primanja s četvero djece”, priča nam Tadić tužnu priču.

Druga obitelj, za koju su organizirali akciju pomoći, također je u teškoj situaciji.

“Oni su podstanari s četvero djece, od čega je dvoje malih blizanaca. Suprug je ostao bez posla u ovoj krizi, a ne može pronaći nikakav novi posao. Majka je na porodiljnom i to su jedina primanja koja imaju. Problem je što su podstanari, pa im je to nedostatno. Samo na mlijeko djeci dnevno potroše 70 kuna”, objašnjava voditeljica Facebook grupe.

Stalno se javljaju oni kojima je potrebna pomoć

Također, krenula je akcija pomoći i za novu, treću obitelj, sve u roku od desetak dana. “Riječ je o samohranoj majci s dvoje djece u dobi od četiri i pet godina. Njezina situacija je takva da su joj djeca doslovno gladna”, govori Vesna. Nažalost, odmah nakon ove treće akcije pokrenut će se još dvije nove. “Sve su mi te obitelji pisale da su gladne. Ovo je užas, bojim se ove crne zime!”, iskrena je Vesna Tadić koja je još ovo ljeto smatrala da situacija neće biti tako katastrofalna.

“Valjda su ljudi još nešto malo radili u kakvoj-takvoj sezoni, a sada početkom jeseni kada su ostali bez posla i primanja jasno se vide razmjeri katastrofe. Bojim se da će situacija kako zima bude odmicala biti sve gora i gora”, upozorava osnivačica Facebook grupe Pomoć za Dubrovčane.

Ogroman je problem i što sve više Dubrovčana koji su prije ove krize sudjelovali u akcijama pomoći više nema viška za davanje u humanitarne svrhe. “U normalno vrijeme puno nam se ljudi javljalo da će pomoći. Sada je taj broj jako pao. I oni kojima su pomagali sada su u situaciji da ne mogu tek tako odvojiti koji solad. Primjerice za ovu predzadnju akciju pomoći javilo se svega petero ili šestero ljudi što je nedovoljno da se ikome pomogne. Sreća da se javila jedna žena koja je platila dugovanja HEP-u, pa tako sada obitelj ne mora strahovati da će im isključiti struju”, priča Tadić.

Postoji rješenje

Mišljenja je kako postoji rješenje u ovoj situaciji.

“Znate kakvi su ljudi kod nas? Kada žele pomoći smatraju da trebaju dati barem 100, 200 kuna, a sada im to nije lako. Međutim da se javi veći broj ljudi dovoljno bi bilo dati 20 kuna, a to nije tako teško izdvojiti. Ali ljudi su takvi da ih je sram dati samo 20 kuna, a ne bi trebali tako misliti. U Facebook grupi ima gotovo osam tisuća članova. Da se skupi stotinjak ljudi s po 20 kuna to je dvije tisuće kuna i za to se može kupiti lijepa spenza”, naglašava Tadić.

Doniraju se hrana i potrepštine, a i novac

Facebook grupa Pomoć za Dubrovčane ne radi s nikakvim računima, kao ni skupljanjem novca. Ljudi koji žele pomoći jave se u grupu na Facebook, u dogovoru kupe hranu ili potrepštine u iznosu koji mogu odvojiti, te ih donesu na dogovoreno mjesto. Naravno, mogu kupiti i bonove. Najmanji bon koji se može dobiti u Konzumu u Gružu iznosi 50 kuna.

“Dosta ljudi može odvojiti dvadesetak kuna, uštedjeti na nekoj kavi. Važno je samo da se skupi veći broj ljudi. Na taj način bi se moglo pomoći obiteljima u teškoj situaciji da proguraju ovu zimu”, ističe humanitarka. Kaže kako joj se i samoj teško emocionalno nositi s ovim pričama.

“Ja sam mislila da s vremenom kada se čovjek ovime bavi ogugla na teške emocionalne priče. Ali meni se to nije dogodilo, teško ih proživljavam i dalje baš kao i prvog dana. Mislim da se s ovim užasnim pričama nikad neću moći pomiriti i da će me uvijek pogađati. Užasno se vežem za sve te situacije, posebno s malom djecom. Jednom prilikom sam tako muža počela maltretirati da posvojimo jednu curicu, eto dokle sve to dođe. Dokle god budem mogla, nastavit ću ovo raditi, iako je i meni samoj sve teže u ovoj korona-krizi odvajati za potrebite”, zaključuje Vesna Tadić.