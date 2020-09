KRIZA JE POTPUNO ZAOBIŠLA OVE IZNAJMLJIVAČE U HRVATSKOJ: ‘Nikad kao ove godine nismo imali tako dobar buking, situacija je zanimljiva’

Ove sezone dobro će proći svi oni koji se bave iznajmljivanjem kuća za odmor i luksuznih vila s bazenima

O turističkoj sezoni tijekom pandemije koronavirusa rijetko koji turistički djelatnik može nešto lijepo reći. Tu je strah od jeseni i pitanja nad glavom o tome kako će preživjeti do idućeg Uskrsa. No, korona-kriza je ipak nekoga i zaobišla – sve one koji se bave iznajmljivanjem kuća za odmor i luksuznih vila s bazenima, piše Novac.hr.

Ne čudi bukiranost takvih objekata jer su oni u vrijeme pandemije bili iznimno na cijeni. Dok turisti polako odlaze iz “običnih” apartmana i napuštaju Jadransku obalu, još uvijek je dobar dio luksuznih kuća za odmor pun, što se posebno odnosi na Istru. Istarske vile su pune i to unatoč činjenici da u Lijepu našu više ne mogu doći Slovenci, Austrijanci i Britanci koji uz Nijemce čine većinu gostiju kada je riječ o posezonskim mjesecima.

Njemačko tržište uspjet će koliko-toliko popuniti luksuzne kapacitete pa će iznajmljivači vila na kraju moći predahnuti i biti zadovoljni, baš kao i agencije koje posreduju u iznajmljivanju takvog smještaja, navodi Novac.hr.

TURISTIČKA SEZONA PREMAŠILA SVA OČEKIVANJA: Zarada je 4,5 milijardi kuna, u Hrvatskoj je trenutačno još 290.000 turista

Popunjenost u lipnju bila je 99,9 posto

Da su iznajmljivači kuća za odmor zadovoljni priznaje i Ivan Milotić, suvlasnik i marketinški strateg turističke agencije “My Istria”. Upravo je njegova agencija poznata po najmu luksuznih kuća u Istri. Milotić otkriva da nikada kao 2020. nisu imali tako dobar lipanjski buking. To je pak očekivano jer su se tada granice otvorile, osobito prema zemljama iz kojih dolazi najviše gostiju u Istru.

Zbog cijele ove situacija oko zatvaranja granice prema Hrvatskoj, u rujnu smo na oko 60 posto punjenosti kuća. Pad je krenuo kada su nas Austrijanci i Slovenci stavili na crvenu listu. U tih zadnjih 10 dana kolovoza izgubili smo 20 posto prometa jer su se gosti spakirali i vratili kućama. Nisam nezadovoljan ovom sezonom od koje je rijetko tko nešto i očekivao. Prve goste u kućama počeli smo primati već negdje početkom svibnja, da bi nam od 15. lipnja, nakon što su se otvorile granice, popunjenost kuća bila 99,9 posto. Ostalo je prazno možda nekoliko objekata koji su pretjerali s cijenom, a mi u našoj ponudi imamo tisuću objekata. I takav je trend trajao do 18. kolovoza kada nas je Austrija stavila na crvenu listu. S petka na subotu tog smo dana izgubili 18 posto našeg bukinga.

Nisu svi otkazali, ima gostiju koji su se oglušili na mjere i svejedno došli”, govori Milotić za Novac.hr.

NIJE BILO RAZLOGA ZA PANIKU? Kurz tvrdi da su stavili Hrvatsku na crvenu listu zbog puno zaraženih povratnika, ali kad se pogledaju brojke…

Zanimljiva sezona

Milotić navodi da je situacija zanimljiva jer čim se nešto otkaže, nešto se novo bukira. “Što se toga tiče, ovo je jedna stvarno zanimljiva sezona”, ističe suvlasnik agencije za iznajmljivanje vila u Istri. Britanaca je ove godine u luksuznim istarskim vilama bilo u tragovima, no zato su uz Nijemce, Austrijance, Nizozemce i Belgijance, došli Poljaci i Česi.

“Cijene smo negdje korigirali, ovisno o potražnji. Imali smo dobar dio bukinga koji se realizirao prije izbijanja epidemije, ali i jako puno rezervacija nakon toga. U nekim su se slučajevima cijene snižavale do 20 posto, ali u principu se nisu puno mijenjale. Nakon što se turizam pokrenuo, bilo je za očekivati da će ‘planuti’ baš taj oblik smještaja i to zbog svoje izoliranosti, ali i kvalitete. Primijetili smo da se dio gostiju umjesto za hotele, odlučio za kuće i vile. Neke imaju čak i veći komfor nego sami hoteli, ali nemaju, naravno, isti servis. Ali u ovoj situaciji gosti su tražili mjesto za odmor gdje će se osjećati sigurno. Kuće i vile su se pokazale punim pogotkom. Zbog toga ‘My Istria’ neće imati problema dočekati novu sezonu koja će, ističe, možda biti financijski slabija nego ova jer će dobar dio gostiju koji nije mogao doći ove predsezone iskoristiti svoje vaučere. Bojimo se potrošačke moći gostiju zbog toga što prijeti nova ekonomska kriza”, govori Milotić.

BLIŽI SE KRAJ SEZONE U HRVATSKOJ: Posjetilo nas je 6,8 milijuna turista, a što je s posezonom? ‘Mogli bismo još nešto malo izvući’

‘U listopadu će se znati kako tržište diše’

“Oko polovica gostiju te je vaučere već iskoristila, a ostali će iduće godine. Na kraju, njih nije bilo toliko puno koliko smo mislili da će ih biti. To je buking koji nam je zasad za iduću godinu siguran i već su počele polako pristizati prve rezervacije za iduće ljeto. No, teško je bilo što prognozirati kako će izgledati iduća sezona – kako će se bukirati i kako će gosti reagirati na cijene. Kako tržište diše, znat ćemo tek negdje u listopadu, a tada ćemo znati i kako se odnositi prema čitavoj situaciji”, istaknuo je Milotić.

Osiguravajuće kuće, kod kojih su se gosti osigurali u slučaju otkazivanja, pretrpjele su velike štete zbog vala otkazivanja rezervacija. Imale su velike gubitke i zbog toga su odustale od tog turističkog proizvoda. Milotić ističe da će se vjerojatno u zakonodavstvu morati puno toga mijenjati kada su po srijedi uvjeti otkazivanja. Promjenom zakona cijeli rizik u ovakvoj situaciji na sebe ne bi morale preuzeti samo agencije.

“Za buduće rezervacije, razmatramo razne varijante gdje bismo dali veću fleksibilnost gostima. Do sada smo to radili u suradnji s osiguravajućim kućama, ali su se oni sada povukli iz tih aranžmana. Vjerojatno će se morati mijenjati razni zakoni kako bi priča oko zaštite potrošača bila jedinstvena. U ovakvim situacijama na koljena su bile bačene tvrtke jer zakonodavac nije mogao ni pretpostaviti da bi se mogla dogoditi pandemija. Događa se da se zbog masovnih otkazivanja ugrožava čitava industrija. Trebalo bi podijeliti rizik između ponuđača usluge u kupaca”, rekao je Ivan Milotić za Novac.hr.

KAKO ĆE IZGLEDATI BUDUĆNOST HRVATSKIH APARTMANA? One se ne predaju: ‘Čitav check-in možemo obaviti bez ikakvog kontakta’