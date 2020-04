KRITIKE ŠEFICE SINDIKATA: ‘Nedopustivo je u ovim okolnostima nazivati odgojno-obrazovne radnike besposličarima!’

Očekujemo da ćete, kao odgovoran i ozbiljan poslodavac, što hitnije napraviti jasne, transparentne i provedive upute od kojih će imati koristi djeca, roditelji i odgojno-obrazovni radnici, poručila je predsjednica SOMK-a Božica Žilić Ivici Lovriću

Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK), u ime odgojno-obrazovnih radnika, odgojitelja i stručnih suradnika Grada Zagreba, uputio je oštru kritiku pročelniku

Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba Ivici Lovriću nakon objave u medijima kako je Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba neslužbeno poručio vrtićima da, po uzoru na škole, trebaju hitno osmisliti odgojno-obrazovni program za rad na daljinu, te ga objaviti na svojim internetskim stranicama, posebice program za predškolce, te izjava kako brojni djelatnici ‘besposleno sjede doma’.

‘Uvrijedio je i razljutio odgojno-obrazovne radnike u 60 gradskih vrtića Grada Zagreba’

“Takva izjava s pravom je uvrijedila i razljutila odgojno-obrazovne radnike u 60 gradskih vrtića Grada Zagreba! Nedopustivo je i neprimjereno u aktualnim okolnostima nazivati odgojno-obrazovne radnike besposličarima, neradnicima, jer oni, kao ni drugi radnici, nisu krivi za prekid rada do kojega je došlo višom silom, te se na najbolji mogući način snalaze u novonastaloj situaciji. SOMK ističe kako odgojiteljima i stručnim suradnicima nikada nije bio problem odraditi poslove koji su sastavni dio njihova rada, a sigurno to ne bilo niti sada da je Grad u funkciji poslodavca, a prije donošenja odluka, proveo konzultacije s ravnateljima, stručnim suradnicima i odgojiteljima, te na transparentan način napravio jedinstveni model/prijedlog rada na daljinu, dao točne i jasne upute što se to od njih očekuje i koji oblik rada trebaju objavljivati na web stranicama! Nema niti jednog opravdanog razloga da se ishitreno izdaju naredbe, pa i neslužbene, bez uključivanja struke, njihovih znanja i kompetencija, jer oni svakodnevno promišljaju, planiraju i stvaraju poticajno okruženje, te bi to sigurno, na odgovarajući način napravili i u ovim uvjetima”, navodi SOMK u priopćenju.

‘Što hitnije napravite jasne, transparentne i provedive upute’

Predsjednica SOMK-a Božica Žilić poručila je pročelniku Lovriću slijedeće: ‘Vjerujemo da ste svjesni kako u ovoj izvanrednoj situaciji nema mjestu odlukama koje će biti svrha same sebi, već isključivo timskome djelovanju, suradničkome promišljanju najboljih rješenja koja će osigurati provođenje odgojno-obrazovnog rada na kvalitetan način i u ovoj, za sve, novoj situaciji. Posebno Vam skrećemo pozornost kako se pri donošenju sporne odluke zaboravilo na vrlo važan segment, a to je nedostatak (ili nepostojanje) sredstava u vidu računala ili opreme, općenito. Nije dovoljno imati mobitel, tablet ili računalo, potrebna je i njihova zadovoljavajuća konfiguracija za rad kakav se zahtjeva, posebice kada je riječ o radu od kuće. Stoga očekujemo da će te, kao odgovoran i ozbiljan poslodavac, što hitnije napraviti jasne, transparentne i provedive upute od kojih će imati koristi djeca, roditelji i odgojno-obrazovni radnici’.

