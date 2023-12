Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto gostovala je u Studiju 4 na HRT-u u petak ujutro. Komentirala je prijetnje Vladimira Šeksa koje joj je uputio prije nekoliko dana u restoranu.

Kaže kako bi u bilo kojoj drugoj državi Šeks bio u pritvoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A kod nas se prijetnja zove sukobom", rekla je. Kaže kako nije pratila portale pa ne zna je li pritvoren, ali bi trebao biti u pritvoru.

"Bacanje trulih jaja je demokratski oblik izražavanja nezadovoljstva političkom opcijom, a čovjek je završio u pritvoru…", rekla je Vidović Krišto, koja je potvrdila da ju je policija ispitala nakon što je prijavila Šeksa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potpisala izjavu o tajnosti razgovora

"Meni je Šeks rekao da je mnoge ušutkao i ubio i da se time ponosi. Ali, ja sam potpisala izjavu da je to bio tajni razgovor i da ne smijem otkriti detalje svog iskaza", dodala je.

Vjeruje da je bilo svjedoka. Podsjetimo, Krišto je podnijela kaznenu prijavu DORH-u protiv Šeksa jer joj se u jednom zagrebačkom restoranu unio u lice, vrijeđao je i prijetio joj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uz osobne uvrede, rekao mi je da je on mnoge osobno ušutkao i ubio. Na moje pitanje je li se time hvali, odgovorio je da je ponosan na njih. Na moje izjave da je razgovor završen jer me napastuje i prijeti mi, on je nastavio s prijetnjama sve dok ga saborski zastupnik Josip Šarić nije odveo iz restorana", ispričala je tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

DORH-u je naglasila da se ne boji, ali da su dužni postupiti protiv nasilja i prijetnji vladajućih moćnika. Šeks kaže da ju je sreo, da je sjedila sama i bezobrazno i podcjenjivački ga gledala. Tvrdi kako joj je rekao da se "obračunao s mnogima koji su podnosili lažne kaznene prijave, pa će tako i s njom". Riječ "ubijanje" nije spominjao nego je to njezina izmišljotina.

POGLEDAJTE VIDEO: Čović:'Nezamisliv je rezultat od Krišto. 'Zahvalio se Plenkoviću, a evo što kaže za Milanovića'