Mate Rimac danas je predstavio hiperautomobil koji će se u Hrvatskoj proizvoditi serijski - Neveru. Cijena ovog automobila o kojem priča cijela Hrvatska iznosi dva milijuna eura, a sastavljat će se u Jankomiru, gdje će se moći i kupiti.

Četiri elektromotora ukupne snage 1914 konja pokreću Neveru, a maksimalna brzina koju taj automobil može postići je 412 kilometara na sat.

Maksimalna brzina - prava sitnica

Koncept C_Two Rimac je pokazao još 2018. godine u Ženevi, a danas ga je predstavio svjetskim auto moto novinarima. "Za Neveru je 1000 ljudi dalo krv, znoj, suze i godine svog života", rekao je Rimac. Dodao je i kako je Nevera digla ljestvicu onoga što je moguće.

Rimac je na svom YouTube kanalu objavio video gdje prolazi kroz svoj pogon, razgovara s dizajnerima i inženjerima te objašnjava zašto je autu dao ime Nevera.

"Željeli smo nešto smisleno što odražava naše hrvatske korijene i karakter automobila. Postoji ljetna oluja na obali Mediterana koja dolazi neočekivano i to je kombinacija munja, olujnih vjetrova i kiše. To je sila prirode. Elektrificirana, snažna i jedinstvena na mnogo načina. Kao i automobil koji mi stvaramo tako da C_TWO postaje Nevera", rekao je Rimac.

Auto koji ostavlja bez daha

O Rimčevoj Neveri danas su izvijestili svi veliki svjetski mediji (TopGear, Forbes, AutoCar...), a automobil opisuju samo u superlativima. Urednik magazina Auto motor i sport, Kristijan Tićak za RTL Direkt je dao i svoj komentar.

"U svakom slučaju je to vrlo značajno. Znači od pokretanja. Cijelog projekta, tako reći od garaže dobili smo serijski automobil koji u performansama ostavlja bez daha. To je sada službeno, taj automobil zaista vozi i on će se zaista proizvoditi. Dogodila se promjena da mi sada imamo automobil koji je Made in Croatia i koji se proizvodi u Hrvatskoj i koji se vozi i ostvaruje impresivne performanse, koji ostale proizvođače bacaju u sjenu", kaže Tićak.