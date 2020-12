KRISTIJAN RAMADAN OTKRIO: ‘Odobrit će se oxfordsko cjepivo, ali doze koje štite u 62 posto slučajeva’

‘Najvjerojatnije će MHRA, britansko regulatorno tijelo, odobriti cjepivo ovog tjedna’, kazao je prof. dr. sc. Kristijan Ramadan s Oxforda

Europska komisija je sredinom kolovoza s AstraZenecom zaključila ugovor o kupnji 400 milijuna doza cjepiva AZD1222, poznatog kao ‘oxfordsko’ cjepivo. Bio je to prvi zaključen ugovor, a riječ je praktično jednaka količina onoj ugovorenoj s Pfizer/BioNTechom i Modernom zajedno. Ipak, EK je prije ‘oxfordskog’ odobrila inovativno cjepivo Pfizer/BioNTecha temeljeno na glasničkoj RNK, a isto se uskoro očekuje i za Modernino cjepivo na istoj tehnologiji.

Objašnjenje razlike u efikasnosti i doziranju ‘oxfordskog’ cjepiva za Večernji list komentirao je prof. dr. sc. Kristijan Ramadan s Oxforda.

“Najvjerojatnije će MHRA, britansko regulatorno tijelo, odobriti cjepivo ovog tjedna. Nažalost, cijepljenje kada je efikasnost iznad 90 posto provedeno je samo na 2000 volontera, i to samo u dobnoj grupi od 18-55 godina. Najvjerojatnije će MHRA odobriti samo punu dozu kod prvog i drugog cijepljenja koje štiti od bolesti u 62 posto slučajeva, ali je provedeno na oko 20.000 volontera i u starijim dobnim skupinama, 56-69 i 70 godina i stariji. Zatim će tražiti da se i drugi režim cijepljenja, pola doze pa cijela, provede ponovno, i to na svim dobnim skupinama, ali za to će trebati opet nekoliko mjeseci”, kazao je prof. Ramadan.

Nije štetno

Pascal Soriot, čelni čovjek AstraZenece, u intervjuu londonskom Sunday Timesu rekao je kako u njegovoj tvrtki misle da su došli do pobjedničke formule po kojoj će efikasnost biti kao kod do sada odobrenih cjepiva, ali ne može više reći o tome prije službene objave.

“To cjepivo koristi se adenovirusom koji je modificiran tako da se ne može replicirati, a u isto vrijeme tom virusu je dodana DNK S-proteina SARS-CoV-2. Razlike u odnosu na RNK cjepiva Moderne ili Pfizera su što se umjesto RNK u organizam unosi DNK pakiran u bezopasan virus, naše stanice prevedu taj DNK u RNK, a onda u virusni protein. Za sada nema indikacija da bi cjepivo AstraZenece bilo u bilo kojem pogledu štetno”, zaključio je za Večernji list prof. dr. sc. Nenad Ban s ETH u Zürichu i član Znanstvenog savjeta vlade.