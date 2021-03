KRISTIJAN JE ISTRČAO 7 MARATONA U 7 DANA I SKUPIO VELIK NOVAC ZA KBC SPLIT: ‘Hvala vam 212.664 puta u ime malih i velikih heroja’

Humanitarnom akcijom ‘Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana’ prikupljeno je 212.664 kuna za Odjel dječje onkologije KBC Split, a njih je uručio maratonac Kristijan Sindik

“Tek sad nakon što je prošlo skoro mjesec dana od događaja, shvaćam koliku smo veliku stvar napravili. Želio bih zahvaliti svim podupirateljima koji su trčali sa mnom rame uz rame, navijačima koji su nas bodrili od prve do zadnje etape i posebice mom timu koji je unio bezbroj emocija u cijeli projekt. Najveća zahvala ide onima koji su sudjelovali donacijama i tako skupljali kilometre. Ujedinili su se svi – od Amerike do Rusije, sa samo jednim ciljem – da se pomogne najmlađima. Posebna mi je čast uručiti ova sredstva Odjelu dječje onkologije KBC-a Split za liječenje naših malih, ali snažnih pacijenata. Hvala vam 212.664 puta u ime malih i velikih heroja, hvala svim onim poznatim i nepoznatim koji su napravili puno te su u ovom cijelom projektu i akciji pokazali da su jednaki”, izjavio je Kristijan Sindik tijekom predaje prikupljenih sredstava Odjelu dječje onkologije KBC-a Split.

Maratonac koji je prebolio rak

Kristijan Sindik i sam je prebolio metastatski karcinom testisa, a svoju marljivost, odlučnost, upornost i strast za trčanjem objedinio je u plemenitoj akciji kako bi pomogao svim hrabrim malim junacima koji se bore sa zloćudnim bolestima. Dionica od 295 kilometara krenula je iz Splita, u kojem Kristijan živi, preko Ruskamena i Drašnica do Ploča, Stona, Orašca, Čilipa, pa sve do Tivta iz kojeg su mu korijeni. Osim Kristijana, cijelu dionicu istrčali su Rikardo Kuhar, dvostruki finišer svjetskog prvenstva u Ironmanu na Havajima i Ante Bebić, triatlonac i triatlonski trener, koji je pet od sedam maratona prošao za manje od četiri sata. Tijekom utrke od Splita do Tivta akciji se pridružilo preko 250 trkača, a među njima i mladi trkač Bruno Grgurević koji je otrčao tri maratona.

“Ovakvi hvalevrijedni projekti dokaz su da je naše društvo najsložnije kada je u pitanju najosjetljivija i najranjivija skupina, a to su djeca. Hvala svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos, a posebno Kristijanu koji je idejni začetnik projekta i koji je, slobodno to mogu reći, simbol borbe, hrabrosti i upornosti. Prikupljena financijska sredstva bit će iskorištena za pravovremenu pomoć bolesnicima naše ustanove, a vjerujem kako će svima koji su sudjelovali, najveća nagrada biti upravo spoznaja da su našim najmlađima spasili život. Nama, koji smo zaduženi za njihovo liječenje, ova donacija daje vjetar u leđa i najbolji nam je pokazatelj da je prepoznata važnost našeg rada u prikladnim uvjetima i s odgovarajućom opremom”, izjavio je predstojnik klinike za dječju onkologiju KBC-a Split, dr.sc. Veselin Škrabić.

295 kilometara u tjedan dana

“Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana” je humanitarno-sportska akcija koja je trajala od 4. do 11. veljače 2021., a u sklopu koje su se trčali maratoni na dionici između Splita i Tivta u Crnoj Gori. Čitava ruta iznosila je 295 kilometara te se sastojala od sedam dionica u kojoj svaka pojedina ruta iznosi 42 kilometra, odnosno dužinu jednog maratona. Zainteresirani donatori mogli su kupovati kilometre, a minimalna cijena jednog od njih bila je 100 kuna ili 15 eura. Sredstva su se direktno uplaćivala na račun Odjela dječje onkologije KBC-a Split putem računa otvorenog u OTP banci d.d. Split. Detalje ove humanitarno-sportske akcije možete pogledati na Facebook stranici “Zlatna vrpca – 7 maratona u 7 dana”, na kojoj su se izravno prenosili događaji s terena.

