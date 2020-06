KRIMINALIST OBJASNIO KAKO JE RIMAC MOGLA OTKRITI BUBICU: ‘Treba imati stvarno jak motiv da bi se krenulo u takvu provjeru’

Naveliko se govori kako je istraga USKOK-a protiv Josipe Rimac morala biti naprasno prekinuta zato što je ona u svom vozilu otkrila prisluškivač, a kriminalist Željko Cvrtila otkriva kako je to moguće

Već nekoliko dana se govori o tome kako je akcija policije i USKOK-a u kojoj je uhićeno 13 osoba, među kojima i Josipa Rimac, izvedena ranije od planiranog, jer je ona saznala da ju netko prisluškuje. Ona je navodno u svome vozilu otkrila “bubicu”, odnosno uređaj za prisluškivanje, no kriminalist i stručnjak za sigurnost, Željko Cvrtila, kaže kako su policija i USKOK učinili sve da zaštite tajnost istrage, iako nije prvi put da su informacije o istragama visokih državnih dužnosnika procurile u javnost.

“Tri su moguća objašnjenja. Prvo je da je slučajno nabasala na prislušni uređaj. To je prilično teško jer ljudi koji ih postavljaju znaju svoj posao, postavljaju ih na neprimjetna mjesta, dobro ih skriju i zaista je teško da ih netko slučajno pronađe”, smatra Cvrtila.

‘Nije imala pojma da ju prisluškuju’

Druga je mogućnost da je Josipi Rimac netko dojavio da ju prisluškuju, zbog čega je ona angažirala stručnjaka da joj pregleda automobil. No, Cvrtila u ovoj teoriji nalazi ozbiljnu manu. Naime, prema njegovom mišljenju, u takvom bi slučaju ona dobila uputu da se pravi da ništa ne zna i da pokuša zavarati osobe koje ju prisluškuju. No, ona je umjesto toga, sve prijavila policiji.

“Zbog toga vjerujem da nije imala pojma da ju prisluškuje policija. To joj je bila velika pogreška, jer bi njena obrana mogla imati puno veći manevarski prostor da je imala vremena navoditi istražitelje na krivi trag ili ih zavarati odbijanjem bilo kakve ponude ili naznake o mitu”, rekao je Cvrtila za Index.

Periodično provjeravanje

Jučer se pojavila neslužbena informacija, koja bi išla u prilog trećoj mogućnosti za otkrivanje prisluškivača. Navodno je Rimac angažirala stručnjaka jer je posumnjala da je netko prisluškuje iz privatnih razloga.

“Po meni je najvjerojatnija treća opcija, a to je da je periodički provjeravala prisluškuju li je. To je vjerojatno radila znajući čime se bavi ili zaista iz privatnih razloga. Ja sam stručnjak za sigurnost pa nikada ne provjeravam imam li prislušni uređaj u autu. Treba imati stvarno jaki motiv da bi se krenulo u takvu provjeru”, zaključio je Cvrtila.

No, premijer i šef HDZ-a, Andrej Plenković ne dijeli mišljenje stručnjaka, jer smatra da su informacije iscurile iz krugova bliskih istrazi. “Strašno je to, to je moglo izaći iz DORH-a ili policije, sigurno nije iz knjižnice. To je katastrofa, moraju pronaći tko je to”, rekao je Plenković.