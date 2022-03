U Hrvatskoj gotovo da nema ničega što nije poskupjelo, od mesa, ribe, žitarica, ulja. Srećom, gorivo je mrvicu pojeftinilo, a tek u sljedeći utorak ćemo znati hoće li se nastaviti trend snižavanja cijena na benzinskim postajama. Danas je cijena dizela pala na 12,02 kune po litri. Eurosuper 95 košta 11,84 kune po litri, a Eurosuper 100 je najskuplji - 13,12 kuna po litri.

Posljedica je to Vladine uredbe kojom su distributeri do kraja godine oslobođeni miješanja biogoriva u dizel i benzin. Uz to, pale su i cijene nafte na mediteranskom tržištu.

Hrane će biti, ali po kojoj cijeni?

Panika je zavladala i u trgovinama, pa neki lanci ograničavaju kupnju osnovnih prehrambenih potrepština. "Unatoč svim ovim izazovnim vremenima i puno ovih upitnika koje imamo iznad glave, nema potrebe za nikakvim ishitrenim aktivnostima što se tiče hrane", poručio je ministar financija Zdravko Marić.

I šef Hrvatske udruge poslodavaca, Damir Zorić tvrdi da će hrane biti, ali i da će biti upitno po kojim ćemo je cijenama plaćati. RTL je otkrio kako se čini da hrana nikad nije bila skuplja.

Usporedbom cijena iz veljače ove godine s cijenama iz lanjske veljače, ručak je skuplji za prosječno 13,9 posto. Mesu je porasla cijena za 5,5 posto, ulju za 12, maslacu za 23,2, margarinu za 20.9, a mlijeku, siru i jajima za 11,6 posto. Kruh je poskupio za 16,5 posto, ali treba uzeti u obzir da su brašno i žitarice za 14 posto skuplji nego lani, kao i tjestenina za punih 20 posto.

Ivanka, prodavačica govori nam: "Moramo se boriti, šta ćemo? Privlačimo mušterije na sve moguće načine", govori prodavačica ribe Ivanka. Od veljače prošle godine su plodovi mora poskupjeli u prosjeku 9,5 posto. Ribarima je i plavi dizel poskupio za devet posto, pa su govoreći o financijama, ondje gdje su bili i lani.

Pogrebne usluge pojeftinile

Osim hrane i goriva, poskupjeli su i drugi životno važni proizvodi i usluge. Popravci namještaja su šest posto skuplji u odnosu na prošlogodišnju veljaču, čokolada je skuplja četiri posto, cijene bicikala, odjeće i obuće su još manje, a toplice su zadržale lanjske cijene.

Dakle, život je poskupio. Jeftinija je samo smrt, jer pogrebne su usluge u proteklih godinu dana pojeftinile za devet posto. Iz nekog razloga, pojeftinili su i slušni aparati i to za čak 28 posto.