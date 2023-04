Napeto i glasno bilo je u srijedu u Hrvatskom saboru, gdje je zaiskrilo između šefa sabora Gordana Jandrokovića te saborskih zastupnika Željka Sačića i Kreše Beljaka. Do rasprave i povišenih tonova došlo je nakon što je Jandroković podijelio opomene te na dva dana iz sabornice izbacio zastupnika Sačića. Do galame ne bi došlo da se to nije dogodilo u pauzi od rasprave, na što su zastupnici jako burno reagirali.

Osim Željka Sačića, posebno žustar bio je i saborski zastupnik HSS-a Krešo Beljak, kojeg je Jandrokovićevo ponašanje prema Sačiću u potpunosti izbacilo iz takta. Što se točno dogodilo jučer te zbog čega je došlo do povišenih tonova i nemilih scenba koje su zabilježile kamere HRT-a, za Net.hr pojasnio je sam zastupnik Beljak.

"Gordan Jandroković je osoba koja zloupotrebljava svoju poziciju predsjednika Sabora na najgori i do sada neviđen način", kazao nam je Beljak uvodno. "Nitko od prethodnih predsjednika Sabora nije radio što on radi, čak niti od potpredsjednika, čak niti od sadašnjih, osim Reinera, koji je u njegovoj klasi. Bez obzira iz koje stranke dolazi, jedan Ante Sanader nije nikada napravio niti jednu sitauciju koja bi bila na rubnoj granici. Nije povisio ton", pojasnio nam je.

Beljaka je, kaže nam, iziritiralo to što je Jandroković povisio ton na Željka Sačića. "Željko Sačić i ja smo se znali u Saboru poprilično pofajtati. Nisam ja stao u obranu svog istomišljenika. Ovo je druga kategorija; ovo je ponašanje prema kategoriji saborskog zastupnika i uz to generala i heroja Domovinskog rata", kaže nam saborski zastupnik.

Reagirao na ton Jandrokovića

"Ako ste vidjeli snimku kako je to počelo, ja sam htio reagirati na ton Jandrokovića prema Sačiću. Prije svega na ton. Digao sam povredu poslovnika, nisam uspio doći na red, a kako je Bulj izlazio van, rekao sam mu "Miro, čekaj ostani, da čuješ što ću ja reći". Ne u smislu ostani u klupi nego da sjedne iza, ali nisam mu to stigao reći", prepričava nam Krešo Beljak, dodajući da mu je to rekao na normalan način, i ne u mikrofon.

Nakon toga mu je, a što je vidljivo iz snimke, Jandroković dao opomenu zbog dobacivanja. "Mogu prihvatiti, ok. Malo je prestrogo jer nisam dobacivao nego sam rekao nešto kolegi. Nakon što mi je dao opomenu, rekao je da proglašava stanku. U stanci nema više sankcija, stanka je stanka, znači da se sjednica prekida kad je stanka. U toj stanci sam ja dobio drugu, treću opomenu i isključenje do daljnjega", priča nam Beljak.

"Naravno da sam krenuo prema njegovom mjestu. Ne fizički se obračunavati jer prvo, nisam agresivan lik iako tako izgledam, a drugo, ispod časti mi je fizički se obračunavati sa kukavicama i sa slabijima od sebe. To ne radim, nisam nikada radio to, niti kao teenager. Kako je on to doživio, vidjelo se iz njegovog pogleda", kaže nam zastupnik.

Beljak je dodao da mu je jako žao što se Jandroković prepao i da mu nije bila namjera ga prestrašiti. "Znao sam da je plašljiv, ali nisam znao da je toliko plašljiv", kazao je.

Poslije toga su se izgubili živci i pale su teške riječi. Krešo Beljak kaže da ga nije opsovao te da je smiješno što Jandroković spominje stisnutu šaku. "Gdje je on vidio stisnutu šaku, on nije vidio ništa", rekao nam je zastupnik.

'Sačić je čovjek kojem je šećer pao, koji je bio u životnoj opasnosti'

Zastupnik Željko Sačić dosta je emotivno doživio cijelu situaciju, a kasnije se na konferenciji vidjelo da mu je bilo drago što je Beljak stao u njegovu obranu. HSS-ov saborski zastupnik za Net.hr je otkrio i neke detalje koje javnost do sada nije znala.

"Zastupnik Sačić je čovjek kojem je šećer pao, koji je bio u životnoj opasnosti. On je jedva došao k sebi poslije zdravstveno", kaže nam Beljak.

"To što je njemu to značilo, govori o njemu kao čovjeku, iako se ja s njim svjetonazorski ne slažem. Mi jesmo kolege, niti jedan naš "fajt" nije bio zlonamjeran niti bezobrazan, niti je izlazio iz okvira iako je on meni uputio dosta teških riječi i ja njemu isto tako, ali uvijek je postojala pružena ruka. Bavimo se politikom, na različitim smo stranama. Ali što se tiče obrane integriteta saborskog zastupnika, bilo kojega, a pogotovo heroja Domovinskogh rata, tu smo na istoj strani", rezolutan je Beljak.

'To rade kukavice...'

Na pitanje što bi se trebalo napraviti da se prestane zloupotrebljavati institucija Sabora, Beljak spremno odgovara: "Srušiti HDZ na izborima jer su pravomoćno osuđena organizacija i zabraniti im izlazak na sljedeće izbore".

"To ja govorim već godinama i malo kolega iz opozicije se s time slaže, ali mislim da će ih se sve više i više slagati. Na ovaj način rada koji je uspostavljen, idemo prema diktaturi što Jandroković koristi. Sabor nije njegova prčija, on nije ništa posebno nego je prvi među jednakima. On sebi dozvoljava puno stvari, ne samo opomene nego si dozvoljava docirati s mjesta predsjednika Sabora, komentirati, a on bi se inače isto tako trebao javiti za riječ kao i svi ostali kada želi govoriti, a ne komentirati "samo malo, sad ja imam nešto za reći"", kaže Beljak, dodajući da bi on isto trebao dignuti palicu za repliku, povredu poslovnika, pauzu ili bilo što drugo.

"Prema tome, prvi koji ne zna poslovnik je Gordan Jandroković. Ubiti on ga zna, ali ga zloupotrebljava i to je to. On ima nekoliko saborskih zastupnika koji mu izuzetno idu na živce, među njima sam ja, Sačić, Bulj, Grmoja, i dozvoljava si ponašati se s visokoga, a u principu je teška kukavica. To samo kukavice rade, samo kukavice iskorištavaju nekakvu poziciju", kaže Beljak, dodajući da "jedan Milijan Brkić, koji je malo veći frajer od Jandrokovića što god mi mislili o njemu i politički i na bilo koji drugi način, nije nikada povisio ton dok je bio zamjenik predsjednika Sabora".

"To kukavice rade i zato sam mu rekao da je kukavica i stojim iza toga. Teška kukavica", rekao je Krešo Beljak u razgovoru za Net.hr.