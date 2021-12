Hrvatski Sabor u srijedu je održao posljednje zasjedanje prije zimske stanke. Zastupnici su danas, među ostalim, glasali o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a rasprava o tom Zakonu u jednom je trenu prerasla u žestoku raspravu. Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković zbog toga je, kao po običaju, dijelio opomene.

Do incidenta je došlo između Mostovaca i SDP-a u trenutku kada je šef SDP-a Peđa Grbin zastupnike Mosta prozvao da "parazitiraju" nakon čega je nastala opća gungula, a Nino Raspudić (Most) sa svog je mjesta došao do Grbina, unio mu se i lice i krenuo mu nešto objašnjavati. Pridružio mu se i Miro Bulj.

'Ekipa iz Mosta pokazuje da ne preza ni od čega'

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak za N1 je komentirao burno posljednje jesensko zasjedanje Sabora. Smatra da se Jandroković nije najbolje snašao u cijeloj situaciji.

"Ovo danas je doista bilo na granici fizičkog sukoba. Nino Raspudić je nasrnuo na Peđu Grbina. Bila je doista adrenalinski napeta situacija. Jandroković se nije snašao. Teško da nije vidio što se dogodilo jer su svi vidjeli", komentirao je Beljak, dodajući da se slaže s Grbinom.

"To je činjenično stanje. Ekipa iz Mosta pokazuje da ne preza ni od čega, oni traže od ljudi da se podijele. Govore da su protiv podjela, a tko god ne razmišlja kao oni, onda je on HDZ-ov, idu napadi… To govori i količina poruka koji njihovi sljedbenici poručuju političkim neistomišljenicima. Nisu stvari crno-bijele”, poručio je Beljak.

'Oni da govore o ljudskim pravima?'

Grbin je Mostovcima kazao da bi pozvao ljude da podrže njihov referendum ako oni pozovu ljude na cijepljenje. Beljak je rekao kako ne zna bi li učinio isto.

"Možda i bih. Nije sad stvar što se govori, nego tko govori. Most poziva na slobodu, oni koji bi homoseksualcima, manjinama gazili ta ista prava, zabranili pobačaj. Oni da govore o ljudskim pravima i pravu na izbor? Pa to je smiješno", poručio je.

'Trebalo se razgovarati, a ne ići preko koljena'

Beljak ipak smatra da su za sve najodgovorniji Vlada i Stožer.

"Imamo sad već i napad na liječnicu u Bjelovaru, agresivne poruke s današnjeg skupa koji je daleko od pristojnog prosvjeda. Jezive poruke. To se događa jer je HDZ odbio razgovarati sa strankama koje su možda jednako zabrinute. Trebalo se sve rješavati razgovorom, a ne ići preko koljena i onda izazvati ortodoksnu desnicu i ne bismo imali ovakve prosvjede i ljude na cesti. Pandemija ne bi smjela biti političko pitanje”, rekao je.

Beljak smatra da do ovoga ne bi došlo da se na vrijeme razgovaralo. "Stožer i Vlada griješe od početka u pristupu prema ljudima, prema strankama. Da smo se usuglasili, sve stranke, onda ne bi postojale političke silnice koje bi vukle ljude na ceste i gurale ih direktno u sukob s policijom, liječnicima, ljudima”, zaključio je Beljak.