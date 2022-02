Predsjednik HSS-a i saborski zastupnik Krešo Beljak smatra da bi premijer Andrej Plenković trebao potjerati svog ministra gospodarstva, Tomislava Ćorića. Komentiravši najave o pokretanju zahtjeva za opoziv, Beljak je ministra, koji je nakon afere s nekretninama inkriminiran i u aferi Vjetroelektrane, nazvao istim epitetom kao i Peđa Grbin.

“Gospodin Ćorić je čovjek kojemu su se ruke znojile na više sučeljavanja uživo u kampanji 2016., ali je bio jako hrabar kada mene nije bilo u studiju pa me nazivao provalnikom. On je netko tko je doista slika i prilika svega što HDZ predstavlja. On je davno trebao otići i Plenković bi ga trebao potjerati. To je štetočina”, smatra Beljak.

Premijer je danas poručio da neće smijeniti nijednog ministra pa makar oporba stajala na trepavicama. Beljak mu je odgovorio da će u tom slučaju on otići na izborima.

“Ako je čovjek hrabar, reći ćete mu u lice. Ako govorite kada se netko ne može braniti, onda ste kukavica. On je prije svega kukavica”, dodao je Beljak, misleći na Ćorića.

Zakonski rubno dopušteno

Osvrnuo se i na svoje kolege iz oporbe, SDP-ove Peđu Grbina i Arsena Bauka, koji koriste naknadu za odvojen život, jer nisu promijenili prebivalište, iako više od 10 godina žive u Zagrebu s obiteljima. Beljak tvrdi da se Grbin od ovih optužbi ne može obraniti, ali dodaje kako on nije jedini zastupnik koji tako prima saborske povlastice.

“To je cijena kad si na čelu najjače oporbene stranke, stalno si na udaru. Ali sve vam je to skupa nategnuto jer zakon nije do kraja definiran. Postoje izuzeci koji to ne rade. Imate ljudi koji imaju pravo na povlaštene saborske mirovine, ali ih nisu koristili. Postoje pošteni ljudi u politici, ali to nije vijest”, objasnio je predsjednik HSS-a i dodao da brani kolege jer to “rade svi”, ali i jer je to “zakonski rubno dopušteno”.

Ističe da je velika razlika u primanju naknada SDP-ovaca i beneficija koje koristi predstojnik Ureda premijera, Zvonimir Frka Petešić. “Cijela ta strka je pokušaj prebacivanja loptice sa slučaja uređenje podruma Frke-Petešića. “Kada ti ideš s državnim novcem u obnovu preko veze, to je zlouporaba položaja”, smatra Beljak.

Plenki je nervozan

Premijer je danas, braneći Ćorića, ali i Frku Petešića, oporbi poručio da je šaka jada. Beljaku je to znak da je on jako nervozan, iako ne bi trebao biti.

“Ne razumijem zašto je toliko nervozan. Ima sve poluge u rukama. Možda postoji neki drugi razlozi. Zidovi čak govore da postoje. Ne znam, vidjet ćemo. Ako smo svi mi šaka jada, zašto bi oni bili nervozni?”, pita se Beljak.

Ipak, u moru kritika našao je i jednu pozitivnu stvar. Pohvalio je mjere za rasterećenje od inflacije, koje je danas predstavila Vlada. “Ima tu dobrih mjera. Pokušava se, ali su te mjere nedostatne. Nadam se da će te mjere pomoći najugroženijim građanima. I Vladi su tu skučene ruke jer Hrvatska nije potpuno suverena u tom području”, zaključio je šef HSS-a.