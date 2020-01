KREŠO BELJAK NE RAZMIŠLJA O OSTAVCI: ‘Vladajuća stranka je u panici. Žele napraviti sve kako bi destabilizirali HSS, ali i koaliciju’

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u utorak je izjavio kako ne razmišlja o ostavci te da su njegovi kritičari “očito instrumentalizirani s neke druge strane”.

“Naravno da ne razmišljam, mene je izabrala Glavna izborna skupština, nisu me izabrali pojedinci koji pokušavaju dobiti medijski prostor, na to imaju pravo, iako krše Statut i interne dogovore, ali to ide njima na dušu, očito je da su instrumentalizirani s neke druge strane”, poručio je Beljak tijekom gostovanja na RTL televiziji.

Nakon što je prošli tjedan nekoliko predsjednika lokalnih organizacija HSS-a pozvalo Beljaka da odstupi s mjesta čelnika stranke zbog objave tweeta u kojemu odobrava udbaška ubojstva, vodstvo HSS-a zatražilo je od članova da uklone kritike na račun predsjednika stranke. Ako se ogluše, slijede sankcije za one koji su napisali objave, ali i za županijske čelnike koji su ih odbili opomenuti.

Beljak je potvrdio da su prošli tjedan održali sjednicu Predsjedništva HSS-a na kojoj se raspravljalo i o njegovom spornom napisu na Twitter profilu, u kojem je napisao da Udba nije likvidirala dovoljno emigranata.

“Raspravljalo se i o ovoj spornoj stvari zbog koje je meni žao i zbog koje sam se već više puta ispričao, nije bilo nikakvih riječi o bilo kakvim sankcijama, niti će to biti ubuduće”, kazao je Beljak.

Na pitanje hoće li se ubuduće sankcionirati članovi koji ne poštuju odluke vrha stranke, Beljak je poručio da nekakvog reda mora biti.

“Upravo u tom smislu je išao dopis i jednoglasna odluka Predsjedništva da se upozori njihove nadređene da to ne rade, oni to opetovano čine, vidjet ćemo što će biti dalje, ja se nadam da sankcija neće biti”, naglasio je Beljak.

Jedan od Beljakovih najglasnijih kritičara, član Glavnog odbora stranke Dinko Pirak traži njegovu ostavku.

“Gospodin Pirak bio je već dva puta suspendiran, pa nakon toga dobio opomenu, da je takva tiranija u HSS-u kako se pokušava prikazati, Pirak već davno ne bi bio član stranke”, smatra Beljak.

‘Kad se iskreno ispriča kao ja, što bismo trebali? Streljati nekoga?’

Još jednom se ispričao za sporan tvit kazavši kako nikad nije i ne podržava nikakvo nasilje: “Napravio sam nešto što nisam trebao, ispričao sam se, ali licemjerno je da me prozivaju oni koji rade suprotno i ne pada im na pamet da krše Ustav kada otvoreno veličaju Ante Pavelića, ZDS, ustaški režim. Žao mi je što sam to napravio jer nikad nisam, niti podržavam bilo kakvo nasilje. Bilo je izvučeno iz konteksta, dio šire rasprave, ne bih se više vraćao na to”.

Na pitanje kako bi reagirao da se nešto slično dogodilo njegovom političkom suparniku, odgovara: “Kad se iskreno ispriča kao ja, što bismo trebali? Streljati nekoga?”.

Šef HSS-a kazao je da se njegovu stranku neprestano pokušava marginalizirati.

“Da je HSS baš toliko nebitna stranka kao što se želi prikazati ne bih ja bio ovdje, ne bi smo 10 dana bili po medijima. Mi jesmo bitni, približavaju se parlamentarni izbori i jasno je da je vladajuća stranka u panici i da će oni pokušati napraviti sve da destabiliziraju najprije HSS kao partnera SDP-a pa onda i koaliciju. Ali to neće uspjeti”. poručio je Beljak.

“Vrijeme je da sadašnja koalicija preuzme vodstvo nad državom”

Za odnose s SDP-om kaže da su odlični te da ovih dana završavaju pregovore oko samog načina izlaska na parlamentarne izbori.

“Idemo se pripremiti i preuzeti odgovornost za Hrvatsku. Ne bih spekulirao o broju mjesta za HSS, mi ćemo sigurno na zajedničkim listama imati najmanje 14 ljudi. Znamo da se preferencijalno zaokružuju kandidati, nema sigurnih, nema stopostotnih”, kazao je te dodao:

“Otvorena je i opcija da HSS izađe samostalno, ali mislim da je bolje da idemo s SDP-om i još nekim strankama, to se i nedavno pokazalo pobjedničkim. Sto posto mogu reći da će SDP, HSS, možda i HSU ići zajedno na nacionalnoj razini, a s ostalima će se još razgovarati, ali to prepuštam SDP-u kao vodećoj stranci koalicije.”

Prije parlamentarnih izbora održat će se unutarstrančki u HDZ-u, no Beljak kaže da ga ne zanimaju.

“Ne bavim se stanjem u HDZ-u. Moje mišljenje o HDZ-u je jasno, kad god su bili u prilici, na vlasti, nisu napravili ništa dobro za hrvatske građane. Vrijeme je da sadašnja koalicija preuzme vodstvo nad državom, a HDZ nek na sovj način rješava svoje probleme. Pobjednička koalicija bit će ona SDP-a, HSS-a i partnera”, zaključio je.