BELJAK IZNIO OZBILJNE OPTUŽBE: ‘Madjer se hvalio kako će za prelazak kod Bandića dobiti vreću novca, imam svjedoke koji su ga čuli da to govori’

Beljak je otkrio kako su nudili Madjeru da bude profesionalni tajnik u HSS-u ako se Stjepan Kožić vrati u Sabor, a njegov odgovor je bio da mora misliti na sebe

Predsjednik HSS-a Krešimir Beljak zatražio je od USKOK-a istragu političke korupcije nakon što je sada bivši HSS-ovac Mladen Madjer prešao u saborski klub zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a uzroke sve češćih mjenjanja saborskih klubova Beljak vidi lošem Izbornom zakonu i Zakonu o političkim strankama, ali i slabostima SDP-a koji ne ispunjava ulogu stožerne stranke ljevice, piše Jutarnji list.

‘Mora misliti na sebe’

“Čovjek ima nešto više od 50 godina i još puno do mirovine. Ima srednju stručnu spremu i ako se vrati u struku, može raditi za 4-5 tisuća kuna mjesečno. Sada je saborski zastupnik s primanjima od 15.000 kuna plus dodaci i ostale povlastice. Nudili smo mu da bude profesionalni tajnik u HSS-u ako se Stjepan Kožić vrati u Sabor. Njegov odgovor je bio da mora misliti na sebe. Samo logički zaključujem što bi to trebalo značiti ako netko treba misliti na sebe. Znači da mora misliti na to kako će se financijski zbrinuti u idućih 20 godina”, objasnio je Beljak.

Nazvao sam ga da demantira

Na pitanje kako je izgledalo prijavljivanje nekadašnjeg kolege USKOK-u, Beljak je izjavio nakon što su mu ljudi počeli govoriti da će se tako nešto dogoditi, i nakon što su ga lokalni novinari zvali i pitali je li istina da Madjer prelazi Bandiću, zvao sam Madjera i tražio da to demantira.

“Rekao mi je da se čujemo nakon Nove godine. Tada mi je sve bilo jasno. Rekao sam mu da se zbog sebe ne igra tim prljavim novcem. Potom sam otišao u USKOK i ispričao sve što znam. Nadam se da će institucije napraviti svoj posao. Tim prije što je i jučer na jednom portalu objavljeno da su pokušali potkupiti bivšeg glavnog tajnika SDP-a nudeći mu 3 milijuna kuna. To nitko nije demantirao”, naveo je predsjednik HSS.

Beljak je otkrio kako se dao USKOK-u na dispoziciju i kako ne zna kako oni rade, ali vjeruje da struka zna što treba učiniti.

Javnost vidi da je politička korupcija

Na pitanje da komentira izjavu ministra uprave i političkog tajnika HDZ-a Lovre Kuščevića koji je ustvrdio kako tu nema posla za USKOK, Beljak je rekako kako ne bi komentirao izjave ministra koji je politički tajnik HDZ-a i kako je njegova zadaća omalovažavati sve što se događa.

“No, javnost vidi da se radi o političkoj korupciji i trgovini. Samo je pitanje mogu li to institucije dokazati”, smatra Beljak.

Ljudi koji su prevarili birače nikad više ne bi bili izabrani

“Uzrok je negativna politička selekcija, a nju generira loš Izborni zakon i loš Zakon o političkim strankama. Treba mijenjati političare, a preduvjet je izmjena ta dva zakona. Imamo previše političkih stranaka. Niču kao gljive poslije kiše. Svatko tko želi okupi sto ljudi i registrira političku stranku, a one imaju isti status kao etablirane stranke. Drugi problem su izborne jedinice. HSS ima u programu podjelu Hrvatske na stotinjak izbornih jedinica. Tako bi izabrani zastupnici odgovarali svom biračkom tijelu, što bi osiguralo da se ovakva pretrčavanja više ne događaju. Ljudi koji su prevarili birače nikad više ne bi bili izabrani”, kazao je Krešo Beljak.

Na pitanje mogu li se učestali prelasci na stranu vladajućih povezati s krizom u SDP-u i činjenicom da opozicija nema čvrstog lidera, Beljak smatra kako je pitanje krize u SDP-u pitanje krize hrvatske politike i kako može govoriti o tome da je SDP izgubio ideološku sponu i ambiciju.

Bernardić se ni ne pokušava nametnuti

Predsjednik HSS-a izjavio je za Jutarnji list kako su očito političari s lijeve strane spektra izgubili nadu da bi s današnjim SDP-om mogli doći na vlast, te on smatra da ambicija ne treba biti vlast, već dolazak na poziciju da se preuzme odgovornost za budućnost države

“Očito jesu, premda ambicija ne treba biti vlast, već dolazak na poziciju da se preuzme odgovornost za budućnost države. Kriza u SDP-u je kriza ambicije. Davoru Bernardiću već dulje govorim da kao lider do jučer najjače opozicijske stranke treba pokazati ambiciju. Onda bi to bio homogenizirajući faktor prvo za njegovu stranku, a onda i opozicijske stranke koje se okupljaju oko SDP-a. Vođa se mora nametnuti, a Bernardić to i ne pokušava. Znam da mu je teško. Mogu ga razumjeti na neki način, no politika je težak posao. I mene lome već dvije i pol godine”, otkrio je Beljak.

Govorili smo mu da mu HDZ drži cijele županijske organizacije

Na pitanje tko ga lomi, predsjednik HSS-a otkrio je da je to prije svega HDZ i njihovi igrači koje imaju u HSS-u.

“I SDP u svojim redovima ima puno HDZ-ovih igrača. To sam na vrijeme rekao Bernardiću. Ne samo ja, jer ja ne poznajem cijeli teren, nego i moji kolege. Govorili smo mu da mu HDZ drži, pod navodnicima, cijele županijske organizacije, da su predsjednici tih organizacija zaposlenici županijskih poduzeća kojima upravlja HDZ. Sve je to Bernardić ignorirao. Sjetite se Ličko-senjske županije gdje su se HDZ-ovci gotovo potukli oko toga tko će biti kandidat SDP-a za predsjednika SDP-ove županijske organizacije. Sve je to dugo godina HDZ radio u HSS-u, a sada rade u SDP-u. Samo što ja to u HSS-u rješavam”, istaknuo je poznati saborski zastupnik koji smatra kako će Živi zid profitirati od pretrčavanja u saborski klub zagrebačkog gradonačelnika.

Vidjet ćemo kako će se ponašati

“Živi zid će profitirati jer nisu okaljani, nisu dio vlasti i nigdje nisu u poziciji preuzimanja odgovornosti. Oni su u lagodnoj poziciji da mogu sve kritizirati i govoriti da su drugačiji. Kada preuzmu odgovornost bilo gdje, u mjesnom odboru ili općini, vidjet ćemo kako će se ponašati”, smatra predsjednik HSS-a.

Nove informacije

“Nemam informacija što Uskok radi s mojom prijavom vezano uz Mladena Madjera, ali imam nove informacije za Uskok. Javljaju se brojni ljudi i govore što on radi u svojoj županiji i kako mu je proračun praktički jednoglasno prošao i zbog čega. Sve ću to reći Uskoku pa će oni dalje istražiti. Oko Madjera su se također pojavile nove informacije, odnosno navodni svjedoci koji su spremni svjedočiti o njegovom hvaljenju da će dobiti vreću novaca”, rekao je Beljak za Dnevnik.hr.

Odlasci su pravilo, ne iznimka

Zagrebački župan Stjepan Kožić reagirao je priopćenjem na navode da je sudjelovao u prelasku Mladena Madjera iz HSS-a u saborski klub Milana Bandića.

“Oštro odbacujem zlonamjerne insinuacije da sam na bilo koji način povezan s prelaskom saborskog zastupnika Mladena Mađera u Klub stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti. Svoj mandat u Saboru RH, radi nespojive dužnosti, dao sam na raspolaganje stranci HSS čiji sam tada bio član, a predsjednik stranke Krešo Beljak mandat je dodijelio gospodinu Madjeru. Tvrdnje da sam na bilo koji način povezan s prelaskom gospodina Madjera ima za cilj jedino i isključivo naštetiti mom ugledu radi čega ću protiv gospodina Beljaka podnijeti tužbu za klevetu.

S obzirom da su odlasci iz HSS-a postali pravilo, a ne iznimka, smatram kako bi vodstvo stranke trebalo preispitati sebe, a ne krivce tražiti u drugima. Također, odbacujem insinuaciju da sam se priklonio stranci Milana Bandića. Naime, nakon što sam izašao iz HSS-a, osnovao sam stranku ‘Stjepan Kožić – nezavisna lista’ čiji sam predsjednik“, navodi se u priopćenju župana, piše N1.