Hrvatska seljačka stranka je razvrgnula suradnju sa SDP-om u Zagrebačkoj županiji i odustala od potencijalne većine u tamošnjoj Skupštini, koju su dogovarali s Fokusom i Domovinskim pokretom. No, zato su se s HDZ-om dogovorili o zajedničkom vođenju Skupštine. Reakcije na ovaj potez pristižu sa svih strana.

Posljednja u nizu, piše Jutarnji, bila je ona predsjednika Županijske organizacije Fokusa i gradonačelnika Svete Nedelje, Darija Zurovca. On je konstatirao da se "HSS prodao HDZ-u". To je natjeralo predsjednika HSS-a, Krešu Beljaka da se s njim obračuna.

Obračun na Facebooku

"Beljak se nije dogovorio s HDZ-om", napisao je na vlastitom Facebook profilu, a kasnije pojasnio da "on ne može zabraniti lokalnim ograncima da surađuju s HDZ-om jer oni imaju svoju autonomiju." Odmah je jasno otklonio bilo kakvu mogućnost koalicije s HDZ-om na državnoj razini.

"Tko još vjeruje opravdanjima Kreše Beljaka da županijska organizacija HSS-a ima svoju autonomiju? Pa to je njegova županijska organizacija, gdje je on posložio svoje ljude. Dakle, ništa od ovog nije slučajno i sada treba samo pratiti kako će se to dalje preslikavati na nacionalnu razinu", odgovorio mu je Zurovec i razbjesnio ga.

Lolek i Bolek, gmizavci i otpad

"Loleku i Boleku, najprije reci tko ti je dao novac za stranačku kampanju, a onda ću možda komentirati tvoje izljeve. Smiješan si lažove podli, ali to je tvoja stvar. Vrijeme će pokazati tko je kome na prodaju, tko se kome prodao, a tko nije niti neće. (...) A sad odgmiži, bivši predsjedniče mladeži HDZ-a, zajedno sa svojim bivšim HNS-ovcem i ostalim otpadom iz svih stranaka koje ste skupili u jednokratnu prevaru zvanu Fokus", odgovorio mu je Beljak na Facebooku.