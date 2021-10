Predsjednik HSS-a Krešo Beljak osvrnuo se na izbor novog glavnog ravnatelja HRT-a. Poručio je da je kompletna opozicija bila u pravu te da "nije bilo nikakvog razloga da se opozicija ne ujedini oko te teme”, kazao je Beljak u razgovoru za N1.

Prema njemu, problem leži u nakaradnom izbornom zakonu. “Više nitko ne zna koji je točan broj birača. Imamo Zagreb koji je 1995. namjerno podijeljen u četiri jedinice kako bi se razbilo lijevo političko tijelo. Jedina mogućnost pobijediti HDZ jest da se kompletna opozicija ujedini”, rekao je.

“Ne možemo se ujediniti oko svjetonazorskih pitanja, ali se možemo dogovoriti oko toga da treba mijenjati izborna pravila, da treba razgovarati može li pravomoćno osuđena politička stranka uopće egzistirati na hrvatskom političkom prostoru”, dodao je predsjednik HSS-a.

'HDZ bih zabranio iste sekunde'

Upitan znači li to da bi on zabranio HDZ, Beljak je odgovorio potvrdno. “Apsolutno da. Istu sekundu. Nemamo što. Možemo li se oko toga složiti i Zekanović i Raspudić i ja i svi ostali? Možemo", dodao je, pojasnivši potom pet daljnjih koraka:

“Napravi se prijelazna Vlada, kad se dobije povjerenje birača na izborima. HDZ se strpa u ropotarnicu povijesti, dobije se privremena Vlada i donese se novi izborni zakon. Ne mora to trajati četiri godine, nego može trajati godinu dana i onda se ide na normalne parlamentarne izbore. To je tako. To je gospodin Raspudić govorio kad je rekao da mu se čini da je to kraj prve Republike, meni se čini da je kraj druge Republike”, zaključio je Beljak.