Predsjednik Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić komentirao je trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, ali i najavu sinjskog gradonačelnika Mire Bulja da će se proslava Nove godine u tom gradu održati bez epidemioloških mjera. Luetić smatra da Bulj živi u paralelnom svijetu slobode, ali bez ikakve odgovornosti.

“Poziv i neproklamiranje pridržavanja mjera je zapravo populistički i politikanski potez, ali to gospodin Bulj čini kad on sigurno neće morati liječiti oboljele od korone i neće biti situaciji nazvati obitelj i javiti da je njihov član obitelji preminuo od korone. Kad poziva i proklamira ovakve vrijednosti, onda neka ima na umu i sve one oboljele u našim bolnicama i ima na umu zdravstvene radnike koji se svakodnevno bore za živote i zdravlje sugrađana”, rekao je Luetić za N1.

U vrhu po broju preminulih

Razloga za ovakav komentar Luetić ima, jer smo u samom svjetskom vrhu po broju umrlih od koronavirusa na milijun stanovnika. Ukupno je zbog covida-19 preminulo više od 12.000 osoba.

“Prošla godina je bila rekordna po broju ukupno umrlih u Hrvatskoj od Drugog svjetskog rata, a ova godina prema preliminarnim predviđanjima demografa koja sada izlaze u javnost bit će još viša, odnosno postavit ćemo novi crni rekord po broju ukupno umrlih u Hrvatskoj. On će biti blizu 60 tisuća. Takav broj umrlih u Hrvatskoj nismo imali nikada”, upozorio je šef HLK-a.

Društvo ukopano u rovove

Istaknuo je da se društvo "ukopalo u rovove", nedostaje empatije, a vlada ravnodušnost. “Ono što zabrinjava jest da je jedan dio našeg društva postao potpuno ravnodušan prema silnim oboljelima, prema teško bolesnima, pa i prema umrlima. Fascinira jedan darvinizam koji se razvio u jednom dijelu društva gdje se jednostavno slegne ramenima i okrene glava – ‘ha da, 47, 52, 56 umrlih, a ljudi moraju umrijeti od nečega''. Nestalo je empatije, ravnodušnost prevladava.

Kad ste spomenuli liječnike, liječnici su cijepljeni 95 posto. Kad bi naše društvo bilo blizu procijepljenosti liječnika mi ovih problema gotovo da ne bismo imali, odnosno bili bi u puno manjoj mjeri, kao što su to, primjerice, u državama koje ovih tjedana bilježe rekordne brojeve novozaraženih, a istovremeno imaju tri do pet puta manje hospitaliziranih od Hrvatske”, zaključio je Luetić.