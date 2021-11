Kapaciteti bolnica su nam užasno opterećeni, u nekim bolnicama skoro polovina pacijenata su oni koji imaju COVID. Brojni kolege nam se javljaju ogorčeni ovim prosvjedom koji smo vidjeli jučer i zapravo se pitaju o čemu se ovdje radi, kao da živimo u dva paralelna svijeta, jedan svijet koji živimo i radimo mi u zdravstvenom sustavu, pacijenti i njihove obitelji, i drugi u kojem žive ovi prosvjednici. Nije mi jasno protiv čega se prosvjeduje jer Hrvatska ima jedne od najliberalnijih mjera. Uveli smo covid potvrde 4 do 5 mjeseci nakon većine EU država, a ono što je sad uvedeno je da se oni koji nisu preboljeli niti cijepljeni mogu besplatno testirati, kazao je za RTL Danas Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

'Dok su oni cijepili, mi smo brojali noćenja i dolaske'

Upitan je zašto Hrvatska toliko odskače u broju umrlih i hospitaliziranih?

"Mi danas imamo preko 600 pacijenata na milijun stanovnika u bolnicama, jasno je zašto smo ovoliko lošiji u ishodima od ovih zemalja s kojima se uspoređujemo. To je niža razina cijepljenja, kasnije uvedene COVID potvrde. Jasno je da Francuska koju ovdje nismo imali usred ljeta uvela COVID potvrde i u mjesec dana cijepila 15% pučanstva. Mi za to vrijeme brojali noćenja i dolaske, i sad u tim regijama brojimo rekordne brojke pacijenata na respiratorima", kazao je Luetić.

'Sada imamo puno više teških pacijenata'

Napominje kako imamo delta soj koji se brže širi, velik broj necijepljenih i nepreboljelih građana i situaciju da imamo nikad veći broj pacijenata na respiratorima.

"Ako je 320 pacijenata, a imali smo prošle godine u jednom trenutku samo 300, to znači da puno više teških pacijenata imamo svakodnevno u bolnici. Za njihovo zbrinjavanje trebaju iskusni liječnici, iskusne medicinske sestre, nije samo brojanje respiratora ili kreveta ili broj zgrada koje ćemo aktivirati ono što će dati dobro liječenje", navodi Luetić.

'Još prije 4 tjedna smo tražili strože mjere'

Smatra kako su mjere u Hrvatskoj trenutno zapravo vrlo blage s obzirom na ovu rekordnu razinu novooboljelih, i približavamo se rekordnoj razini hospitaliziranih.

"Vidimo da jedna Austrija odlazi u totalni lockdown sa 3 puta manje hospitaliziranih pacijenata. Mi smo kao komora sa još četiri stručne udruge još prije četiri tjedna tražili strože mjere koje ne uključuju samo COVID potvrde za javni i državni sektor, već COVID potvrde za sve javne i zatvorene objekte, C model nastave kroz dva do tri tjedna, zabranu okupljanja s obzirom na status COVID potvrde. Smatramo da jedino epidemiološke mjere u ovom trenutku ovakvog širenja pandemije zapravo su učinkovite a to rade ove države", kazao je Luetić.

'Ako je raspad sustava da ljudi umiru pred vratima bolnice, onda ga nismo prešli'

Na pitanje koliko zdravstveni sustav još može izdržati, Luetić je rekao da se mora definirati što je točka raspadanja zdravstvenog sustava.

"Ako je točka raspadanja da kirurg ne operira žuč nego liječi upalu pluća, i da otorinac ne operira krajnike nego liječi COVID pacijente, onda smo ga već prešli. Ako je raspad sustava da ljudi umiru pred vratima bolnice, onda ga nismo prešli", napominje Luetić i dodaje: 'Austrija uvodi ovakve mjere zato što je svjesna kapaciteta svojeg zdravstvenog sustava u smislu kompetentnih specijalista koji trebaju obavljati liječenje pacijenata. Mi već ovog trenutka imamo potrebu uključiti liječnike i medicinske sestre koje nisu iskusne, nisu verzirane, za liječenje ovakvih respiratornih pacijenata, upravo za rad s tim pacijentima, zato što su nam brojke ogromne.'

'Imat ćemo povećan pritisak u bolnicama još barem tri tjedna'

Na pitanje kakvu situaciju očekuje do Božića, Luetić navodi da je jako teško i nezahvalno prognozirati jesmo li sad na vrhuncu vala, ili on tek dolazi.

"Možemo se samo nadati da prolazimo vrhunac val,a ali podsjetiti ću da imamo visoki postotak pozitivnih među testiranima, on se kreće između 40 i 50 posto, što znači da nam je ako puno ljudi prolazi i pored testiranja, a zapravo su oboljeli, tako da se možemo nadati da prolazimo vrhunac vala, što znači da ćemo još barem tri tjedna imati povećan pritisak u bolnicama", rekao je šef HLK-a za RTL Danas.

'Testiranje svih stanovnika je logistički nemoguće'

Napominje da bi epidemiolozi trebali reći treba li testirati i ljude koji imaju COVID potvrde.

"Ono što se ispostavilo i što sigurno znamo je da ljudi koji imaju imunitet, bilo cijepljenjem, bilo preboljenjem su i manje podložni zarazi i manje prenose virus. Dakle, najrizičniji su oni koji su necijepljeni i koji nisu preboljeli. Ako govorimo testiranju svih stanovnika to je jednostavno logistički nemoguće, ali ponavljam, testiranje je samo jedna od mjera suzbijanja zaraze, strože mjere u zajednici, protuepidemijske mjere i pridržavanje osnovnih mjera je ono što nas može izvući", rekao je Luetić.

U KBC Rijeka je 21 oboljeli na respiratoru i svi su kritično

Alen Protić, voditelj Centralnog respiracijskog centra KBC Rijeka za Dnevnik Nove TV kazao je kako je trenutno u riječkom KBC-u 151 pacijent, a 21 je na respiratoru, svi su vrlo kritično.

"Ujutro ih je bilo 20, uspjeli smo nekako odvojiti nekoliko bolesnika, ali smo u 24 sata imali četiri do pet prijema, puni se jako brzo. To je odjel gdje je smrtnost oko 40 posto", kazao je Protić. Istaknuo je da su pacijenti prije postavljanja na respirator nekritičnog razmišljanja s obzirom na nisku razinu kisika u mozgu. "Tih 60 posto koje prežive se i dalje bore da sami prodišu. To je teška patnja i za njih i za nas to gledati", priznaje Protić i dodaje da im fali medicinskih tehničara, ali i liječnika.

'Izjava Lauca je uvredljiva. Ne tražimo ispriku, samo neka prestane'

Protić se osvrnuo se na Laucovu izjavu da liječnici nemaju vremena pratiti najnovija istraživanja i podatke oko koronavirusa.

"Ta izjava je u najmanju ruku uvredljiva. Na tjednoj bazi se proučavaju znanstveni radovi. Profesor Šutić na dnevnoj bazi prati radove, komunicira s pet najačih centara u cijelom svijetu. U kontaktu smo s mnogim kolegama. Lauc i nije liječnik, on je molekularni biolog. Pacijenta, osim privatno, nije nikada vidio. Ne tražimo ispriku, niti išta slično, samo neka prestane u medijima iznositi bilo kakve podatke. Lijepo ga molimo", rekao je Protić za Dnevnik Nove TV.