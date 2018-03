KRENUO VAL POSKUPLJENJA: Prvo su na redu struja i odvoz smeća, a zatim ostali troškovi stanovanja. Neki proizvodi i usluge će pojeftiniti

Mjesečne režije za stan od 70 kvadrata u Zagrebu kreće se oko 1600 kuna zimi te 1400 kuna ljeti

Troškovi stanovanja stavka su čija je cijena u posljednjih godinu dana doživjela najveći porast, čak tri posto u odnosu na isto razdbolje lani. Polovica primanja kućanstva u Hrvatskoj odlazi na hranu i troškove stanovanja.

Svaka treća kuna koju hrvatski radnik zaradi odlazi na hranu, režije odnose svaku šestu kunu, što je otprilike 16 posto kućnog budžeta. Ako se hrvatski troškovi usporede s europskim prosjekom, razvidno je kako su troškovi stanovanja u Hrvatskoj ispod europskog prosjeka, piše Večernji. Za usporedbu, u Europi prosječno svaki četvrti euro odlazi na troškove stanovanja, u pojedinim zemljama svaki treći euro.

Četvrtina plaće odlazi na režije

Mjesečne režije za stan od 70 kvadrata u Zagrebu kreće se oko 1600 kuna zimi te 1400 kuna ljeti. Četvrtina prosječne mjesečne plaće u Hrvatskoj odlazi na troškove režija.



Cijene odjeće, obuće i prijevoza dio su proizvoda i usluga čija cijena pada, no odvoz smeće sve je skuplji. U Rijeci se cijena udvostručila, dok je u Šibeniku trošak odvoza smeća veći za 50 posto. Slične odluke očekuju se i u drugim lokalnim jedinicama.

HEP šokirao građane skupljim uplatnicama

Povećani troškovi odvoza smeća opravdavaju se povećanim troškovima prikupljanja razdvojenog otpada. Veliko negodovanje građana izazvala je i odluka da korisnici koji potroše više od 20 kilovata, a ne 30 kao do sada, preskaču u skuplju, takozvanu crvenu tarifu. Udar je to na novčanike nešto manje od 4000 kućanstava, posebno ondje gdje se ljudi griju na struju ili koriste protočne bojlere. Za ovo su građani saznali tek kad su dobili uplatnice na kojima je u ponekim slučajevima stajala cijena i do tisuću kuna viša od dosadašnje.

POSKUPLJENJE STRUJE ŠOKIRALO GRAĐANE: HEP pojasnio za koga će vrijediti crveni tarifni model, stručnjak otkrio kako možemo uštedjeti