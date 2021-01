KRENUO SASTANAK STOŽERA ZA POTRESE: Gradonačelnika najpogođenijeg grada nitko nije zvao: ‘Ne znam što se događa’; Napao i Crveni križ

‘Deset posto Hrvatske zna moj broj telefona. Ako je bilo potrebe, sigurno bi me zvali’, ističe Dumbović koji je oštro prozvao i Crveni križ

Komentirajući sastanak novooformljenog Stožera civilne zaštite za obnovu potresom pogođenih područja, na čije je čelo Plenković imenovao ministra branitelja Tomu Medveda, gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović ističe kako misli da bi trebao na njemu sudjelovati, ali nije pozvan.

“Ja nisam dobio nijedno rješenje niti poziv, osim prvog poziva, kada je došao gospodin Medved i ne znam što se događa. Ako je to stožer koji je stožer van dometa mene kao gradonačelnika, onda OK, to su takve očito odluke. Deset posto Hrvatske zna moj broj telefona. Ako je bilo potrebe, sigurno bi me zvali. Ali ako nema potrebe, to je njihova politika. Oni tako odlučuju”, rekao je za HRT.

“Ja ne znam, sigurno da želim. Ja sam rekao: informacija, komunikacija i realizacija. Ako gradonačelnik nije na stožeru, ne prvi, drugi, treći, četvrti, peti, nego među prvima, onda je stožer sam sebi svrha i komunikacija danas već lagano očito puca, ako mene nitko nije pozvao”,, odgovorio je na pitanje je li očekivao poziv.

‘Narod ne čeka improvizaciju’

Prokomentirao je i svoj jučerašnji razgovor s premijerom Plenkovićem.

“Otvorena su pitanja bila, korektni razgovori, korektna komunikacija. Znamo da smo do sada improvizirali. Narod ne čeka improvizaciju i u jednom segmentu, gledajući na obnovu života, gledajući na one elementarne potrebe koje građani očekuju, a to je topao obrok. Ja sam i o tome pričao jučer – da moramo imati logistiku koja će biti u epicentru potresa i epicentru problema”, rekao je.

Na pitanje je li točno da nedostaje toplih obroka za građane u ovom trenutku, rekao je:

– Mislim da smo zasad sve potrebe koje smo imali riješili na dobar način. Sve dalje, postoji improvizacija. Ovdje treba kuhinja u kojoj će topli obrok dobiti ne tri ili četiri ili pet tisuća ljudi, po zdravstvenim standardima po kojima bi to trebalo biti. Ono na Trgu hrvatskih branitelja ne može opstati. Može opstati još jedno tri, četiri dana, i poslije tri-četiri dana moramo napraviti lokaciju na kojoj ćemo imati distribuciju gdje ćemo kuhati recimo 15 tisuća obroka, i da mi kao gradovi i općine, i sela i mjesni odbori, imamo ambulantnu dostavu ljudima koji su još uvijek neki u automobilima i koji nemaju rješenje da imaju topao obrok, rekao je.

‘Dobili su 36 milijuna kuna na račun Petrinje, Gline i Siska’

Oštro je prozvao i Crveni križ. Crveni križ je na račun Petrinje, Gline i Siska dobio 36 milijuna kuna, rekao je.

“Jučer s mojom zamjenicom je prvi čovjek Crvenog križa rekao da oni imaju uvjete da hranu pripreme na tri lokacije po 500 ljudi. A nama treba 15 tisuća. Najveća odgovornost je na Crvenom križu. I ako u ovoj državi netko treba prvi pasti, to je Crveni križ.

“Jasno, ako cijeli svijet zna da su otvorili žiro račun i dobili 36 milijuna, ako i ne znaju oni organizirati topli obrok i dati ga ljudima, onda neka daju hitno novac da mi kuhamo za sve ljude hranu. Crveni križ je napravio to što je napravio. Povukli su se i od Crvenog križa gore nema ni “C”, jer prije par dana naša predsjednica je bacila jaknu Crvenog križa. Bacila! Onda znate kakva je situacija. A to netko treba riješiti u Crvenom križu. I u stožeru. Ako mene već ne zovu, onda ću ja uvijek dati poruku preko medija”, zaključio je.