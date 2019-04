ODMAH SKANDAL: Agrokor ima novo ime, slavilo se u Amsterdamu, ali ljudi bez kojih stvar nije legalna ne popuštaju; ‘Nisam ništa potpisao’

Iako ministar Horvat tvrdi da su svi koncesijski ugovori bivših Agrokorovih tvrtki za korištenje zemljišta ‘riješeni’, načelnici od kojih je ministar poljoprivrede Tolušić zahtijevao da potpišu anekse ugovora za Net.hr su izjavili da ništa nisu potpisali

“Koncesijski ugovori su riješeni. Svi razgovori i dogovori koji su trajali privedeni su kraju na sretan način i ti ugovori su potpisani”, izjavio je ministar gospodarstva Darko Horvat u razgovoru na N1 televiziji u ponedjeljak, 1. travnja, na dan kada je i službeno prestao postojati Agrokor, a počela postojati Fortenova grupa čiji su novi vlasnici održali i prvu skupštinu u Amsterdamu, te nazdravili, nesumnjivo uz čaše biranog šampanjca, danu rođenja nove tvrtke.

Iz Horvatove izjave dalo bi se zaključiti da je riješena operacija koja je započela uoči Božića, u prosincu 2018., kada su u centralu Ministarstva poljoprivrede bili pozvani predstavnici 29 jedinica lokalne samouprave, općina i gradova, te im je objašnjeno da oni samo trebaju staviti potpise na anekse koncesijskih ugovora koje su tvrtke iz Todorićevog Agrokora sklapale s državom – najčešće s bivšim HDZ-ovim ministrom poljoprivrede, Petrom Čobankovićem, za povoljno korištenje državnog zemljišta.

Državni tajnik, Tugomir Majdak, predstavnici DORH-a i Agrokora, objašnjavali su načelnicima i gradonačelnicima da se samo radi o formalnosti: ranije je dodjela državnog zemljišta, odnosno pitanje koncesija, rješavano na državnoj razini, a prema posljednjem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, raspolaganje je spušteno na razinu lokalne uprave i samouprave. Net.hr je prvi pisao o tajanstvenom sastanku i odlučnom odbijanju predstavnika općina i gradova, od Popovače, Bilja, Ivankova, Vukovara do Brckovljana, da ispune želje predstavnika Ministarstva, DORH-a i Agrokora.

Niže cijene zakupa nego lokalnim OPG-ovima

Dio okupljenih je smatrao da se radi o posve pogrešnom tumačenju novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, da se radi o zatečenom zakupu, da je nedopustivo da se traži nastavak zakupa po istim uvjetima a da nitko nije valorizirao je li koncesionar ispunjavao uvjete iz ugovora, da je, uostalom, nedopustivo da oni “samo” potpišu anekse i omoguće zakup pod znatno nižim cijenama zakupa kakve oni daju, primjerice, lokalnim OPG-ovima.

Bilo je i onih koji su pitali što oni, zapravo, znaju o novim tvrtkama, tvrtkama-sljednicama onih starih Agrokorovih, odnosno, nije li neprimjereno da naprosto omoguće nastavak zakupa tisuća hektara zemlje za tvrtke o čijim planovima ne znaju ništa? Ukupno, radi se o 32 tisuće hektara državnog zemljišta. Je li, dakle, 1. travnja, Fortenova grupa, u svom portfelju raspolagala i s tih 32 tisuće hektara državnog zemljišta pod istim koncesijskim ugovorima kao kakve je imao Todorićev Agrokor?

Koncesije nisu potpisane, zemljište se koristi nelegalno?

Ako je vjerovati ministru gospodarstva Horvatu – “sve je riješeno”. No, brzinska telefonska anketa među nekoliko načelnika i gradonačelnika pokazuje nešto sasvim drugo. Niti jedna općina ili grad u kojoj posluju Fortenovine tvrtke, Belje plus, Vinka plus itd 1. travnja 2019. nije potpisala anekse na ugovore o koncesiji, odnosno, sve tvrtke Fortenova grupe koje koriste tih 32 tisuće hektara državnog zemljišta, od 1. travnja 2019. – koriste ga posve nelegalno.

Marko Miličević, načelnik općine Ivankovo (nezavisni) na naš upit je li potpisao anekse na ugovore o koncesiji zemlje za tvrtke Vinka plus i Pik Vinkovci plus, odgovara negativno. I bio je iskreno začuđen kada smo ga pitali kako komentira izjavu ministra Horvata koji kaže da su riješeni svi koncesijski ugovori. “Ne znam na što se odnosi ministrova izjava? Doista ne mogu komentirati njegovu izjavu, ali mogu samo precizno odgovoriti da ja kao načelnik općine Ivankovo do danas nisam potpisao nikakve anekse”, rezolutan je načelnik općine Ivankovo Marko Miličević.

Prema informacijama iz više izvora: niti jedan aneks ugovora koji je upućen u 29 gradova i općina nije potpisan. Marko Miličević potvrđuje da polovicom siječnja stigao dopis s potpisom ministra Tolušića i u prilogu nepopunjeni modeli aneksa, a potom je slična pošiljka stigla i iz Agrokorovih tvrtki koje posluju na njegovom području. Stigao je i upit tvrtki o eventualnom dugu po starim koncesijskim ugovorima, a potom i dopis o prijenosu zemljišta koje su tvrtke uputile općini ali i Ministarstvu, a onda je 29. ožujka stigao dopis iz Ministarstva poljoprivrede – da se ti dopisi ubuduće ne trebaju slati njima.

“Ne, nisam potpisao aneks, niti ću ga potpisati. Nedopustivo je da nove tvrtke, o čijim vlasnicima ne znamo skoro ništa, očekuju da mi potpišemo nastavak koncesijskih ugovora bez ikakve provjere što je realizirano od obaveza iz tih koncesijskih ugovora. Osim toga, ti su ugovori napravljeni na temelju starih gospodarskih programa, bivšeg Todorićevog Agrokora”, komentira načelnik Ivankova.

Nema obrazloženja iz Fortanove

Željko Cickaj, načelnik općine Bilje, također nezavisni, suočio se s aneksom za koncesiju za tvrtku Belje, odnosno, sada Belje plus. “Žalostan sam kada se, nas, načelnike i gradonačelnike, pred koje su stavljeni aneksi, proziva za rušenje Vlade, ili premijera, ili da ne želimo da se riješi kriza s Agrokorom…To naprosto nije točno. ‘Belje’ je – Baranja. Meni, kao i mnogim drugim Baranjcima, izuzetno je važno tko je vlasnik Belja. Jer taj vlasnik neizmjerno utječe na Baranju. O tome su ovisili i ovise i ceste i autobusi, i broj stanovnika, ali i iseljavanje. Znate li da je Belje zapošljavalo 7- 8 tisuća ljudi a sada 1700? ‘Belje’ je, na žalost, pretvoreno u sirovinsku bazu”, komentira emotivno načelnik Bilja.

Cickaj je bio jedan od načelnika koji je na prvom, incijalnom sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, tražio precizno tumačenje Ministarstva uprave o modelu potpisivanja aneksa koji je tada ponuđen. On je, konkretno, naglašavao da načelnik općine osobno smije potpisivati samo odluke o poslovnim zahvatima do 70 tisuća kuna a da se u slučaju koncesija radi o milijunskim iznosima, da su to odluke koje ne mogu proći bez općinskih vijeća. Općinsko vijeće u njegovoj općini je već zasjedalo, 30. siječnja, nakon dopisa ministra Tolušića, te mu je – službeno – doslovno zabranilo potpisivanje aneksa.

Na upit Net.hr-a, je li do danas stiglo tumačenje iz Ministarstva uprave,o svim dvojbama o modelu produženja koncesija za tvrtke iz Fortanova grupe, načelnik Cickaj odgovara niječno: “Ne, na žalost, nije stiglo nikakvo obrazloženje.” I što sada? “Nadam se da će sve uključene strane razumjeti da je vrijeme za ozbiljan razgovor”, kaže Cickaj. “Ne radi se ni o kakvoj pobuni protiv ‘Belja’. Dapače, mi smo svjesni koliko je nama ‘Belje’ važno.

Ali bilo bi nedopustivo staviti potpis na nešto što je posve neobjašnjeno. Niti smo imali uvid u stare ugovore o koncesiji, niti znamo je li to zemljište sada opterećeno, a ono najvažnije – ne znamo ništa o planovima novih vlasnika. Mi iz Bilja, ako stavljamo potpis na daljnje korištenje zemlje moramo znati ima li novi vlasnik razvoju strategiju, želimo da se razvija i prerada, a ne samo raubanje sirovina”, vrlo je konkretan načelnik Bilja. On je svjestan da je budućnosti “njegovog” Bilja definitivno vezana za buduće planove “Belja- plus”, ali očekuje – ozbiljan razgovor s predstavnicima nove tvrtke i pravna tumačenja cijelog procesa, analizu, korak po korak, do posljednjeg detalja.

Novi obrat u brzopoteznoj pretvorbi Agrokora?

Jedan od načelnika kaže da je zapanjen cjelokupnim odnosom ključnih osoba iz Vlade i privremene uprave sada već ugašenog Agrokora prema problemu koncesije nad zemljištem. Kako je moguće da su se oni primili tog problema u trenutku kada su već objavili nagodbu? Zašto su čekali “5 do 12”? Kada se danas prisjeća prvog sastanka, uoči Božića 2018., uvjeren je da su ih – podcijenili. Da su mislili da će cijeli postupak riješiti brzo i jednostavno. Suočili su se, međutim, s neočekivanom preprekom, “zidom” od 29 lokalnih političara, iz različitih stranaka i različitih provenijencija.

Na upit, jesu li još uvijek jedinstveni, i sada kada je Fortenova grupa proslavila svoj početak rada u Amsterdamu, jedan od sugovornika odgovara: “Koliko znam, jesmo. Ne radi se tu ni o kakvoj pobuni. Samo želimo razumno razgovarati o problemu. Mi živimo tu, uz tu zemlju koju oni stavljaju u anekse, ugovore i dokumente, mi gledamo kako ljudi odlaze, ili pokušavaju napraviti nešto na zemlji koju mnogo skuplje plaćaju. Ne dolazi u obzir da potpišemo nešto što nije dobro za naš kraj.”

Pitali smo i ministra Tomislava Tolušića kako komentira izjavu ministra Horvata da je sve oko koncesija na zemljište u slučaju Agrokor riješeno, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Možda je moguće da je u Vladi RH nađen neki novi model produljenja koncesija za zemljište za tvrtke iz Fortenova grupe, uz zaobilaženje 29 lokalnih čelnika? Bio bi to novi obrat, nova čarolija u brzopoteznoj, novoj pretvorbi Agrokora. Ako nisu izveli nikakvu čaroliju, možemo pak samo konstatirati: tvrtka mezimica Vlade Andreja Plenkovića, Fortenova grupa izrasla iz Agrokora zahvaljujući lex Agrokoru, trenutno koristi 32 tisuće hektara državne zemlje – posve nelegalno.