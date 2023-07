Tomislav Lubenjak oborio je Guinnessov rekord, a potom imao dvije operacije srca i dva moždana udara da bi nakon toga otrčao maraton.

"Motivaciju sam našao u toj boli. Ta bol me pogonila. Što me više boljelo to sam se manje dao. Neki inat ", kaže za RTL Tomislav Lubenjak.

Nikad jači, ovih dana u teretani diže 100 kg u benču. Nakon toga čeka ga kontrola kod liječnika kojeg posjećuje svaka dva mjeseca, jer se prije svega godinu i pol dana borio za život. Krenulo je s povremenim trncima u rukama i boli u prsima. Aorta mu se proširila triput više nego prosječnom čovjeku.

Maraton četiri mjeseca nakon moždanih udara

"To sam otkrio u utorak, u petak sam bio na stolu. Bila je jako zahtjevna operacija, otvorena prsa i to je ok prošlo. Dva tjedna nakon operacije su me pustili doma i onda je nakon dva dana došlo do puknuća korijena aorte i onda sam išao na drugu operaciju, došlo je do komplikacija, ima dva moždana udara, dva oživljavanja", priča Lubenjak koji je prije četiri godine 24 sata bez stanke gurao automobil i uspio ostvariti dječački san - oboriti Guinnessov rekord.

Već nakon četiri mjeseca od susreta sa smrću trčao je maraton u Zagrebu. Ponovno se vratio na posao - osobni je trener u teretani.

"Ako se ja nakon 4 mjeseca mogu vratiti nakon oživljavanja i moždanih u normalan život ne vidim razlog da netko ne ostvari svoje ciljeve", kaže Lubenjak.

Važnost preventivnih pregleda

A tko se poput Tomislava aktivnije bavi sportom, liječniku bi trebao i preventivno.

"U odrasloj dobi nekako na to padamo. Prestaje tolika posvećenost pregledima prije bilo kakvih sportskih aktivnosti. Čak bih rekao da velikoj količini pučanstva zapravo pregled za vojsku bio posljednji dobar veliki sistematski pregled", kaže Daniel Lovrić kardiolog u KBC-u Zagreb.

"Ako tijelo signalizira da nešto nije u redu, da postoji bol, da postoje tegobe, intolerancije napora koje prije nije bilo i aritmije koje se osjećaju i pritisci i bolovi u prsima, treba odreagirati i posavjetovati se s liječnikom", dodaje.