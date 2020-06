KRENULO JE S OPTUŽBAMA ZA POKUŠAJE KUPOVINE ČLANOVA POJEDINIH LISTA: Plenković uvjerava da ne zna ništa o tome

Sve se glasnije govori o postizbornim koalicijama, iako zasad nitko ne otkriva s kim bi sastavljao vladu

Pred sam kraj izborne trke Miroslav Škoro, pod HOS-ovim grbom, plasirao je teške optužbe na račun konkurenata: “Do te mjere se ide daleko da se nekim našim članovima i ljudima s liste već sada nude i određene pozicije i određene beneficije ne bi li učinili ono što znamo da neće učiniti, eto da prijeđu na neku drugu stranu”, javlja RTL.

Tko nudi, što nudi, nije rekao konkretno. “Nudi jedna od vodećih stranaka u Hrvatskoj i to nudi u priobalnoj izbornoj jedinici, recimo to tako, u dalmatinskoj izbornoj jedinici”, kazao je Škoro.

Ne želi otkriti je li ta stranka HDZ ili SDP, ali tvrdi da ima dokaze koje ipak neće otkriti prije izbora. Šef HDZ-a Andrej Plenković demantira takve kontakte članova svoje stranke s ljudima iz Domovinskog pokreta: “Sigurno da ne. Ne znam ništa o tome. Evo, gospodin Kabok me upoznao s tom izjavom ne znam na temelju čega to govori gospodin Škoro”.

Bernardić očekuje dovoljno mandata

Predizborne ankete daju blagu prednost Restart koaliciji i na tome Davor Bernardić temelji optimizam za preuzimanje kormila Hrvatske: “Očekujemo dovoljno mandata za sastavljane nove vlade. Vi znate da ja nisam neki veliki ljubitelj anketa jer po anketama je Kolinda Grabar Kitarović još uvijek predsjednica republike, mi smo osvojili dva mandata na europskim izborima, hdz šest. Ali svaka anketa, pa i ova zadnja, ova današnja ide nam u prilog.”

No, istraživanja guraju Restart samo prema relativnoj pobjedi. Bez postizbornih koalicija, teško će bilo tko postati mandatar.

“Ja sam, naime, do jučer mislio da nikako ne bih podržao nikakvu vladu u kojoj bi premijer nastavio biti Andrej Plenković. I dalje to mislim. Međutim, od sinoć samo malo promijenio mišljenje, od sinoć mislim da to ne može raditi ni Davor Bernardić”, poručio je Škoro.

