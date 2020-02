KRENULI SU NISKI UDARCI, EVO ŠTO JE KOVAČ REKAO O PLENKOVIĆU: ‘Bio bi izvrstan šef – HNS-a ili liberalne stranke u Belgiji’

‘Ako želimo dugoročno jak HDZ, onda HDZ mora biti središnja snaga na političkoj sceni. Za stabilnost hrvatske politike, mi moramo HDZ vratiti u normalu, a ne udesno’, kazao je Miro kovač, potencijalni kandidat za predjsednika HDZ-a

Govoreći o predstojećim unutarstranačkim izborima u HDZ-u, na kojima se namjerava kandidirati za predsjednika stranke, Miro Kovač je gostujući na N1 televiziji kazao kako se nada da će izborni proces biti pošten.

“Želim vjerovati da netko neće zloupotrijebiti bilo što u tom procesu. Imat ćemo na terenu svoje promatrače na svim razinama. Mislim da će to biti sve u redu, treba biti tu pošten. U ovoj fazi pretkampanje nije sve pošteno. Andrej Plenković bio je u Šibeniku na obljetnici HDZ-a, a ja sam čuo da sam tamo bio nepoželjan. Nisam bio pozvan ni tamo, nisam bio ni u Valpovu. Čujem da su eksplicitno govorili da se ne zove Miru Kovača koji je izabran u 9. izbornoj jedinici na obljetnicu stranke”, rekao je.

‘Plenković je trebao staviti Karamarka za svoga zamjenika’

Plenkoviću je spočitao da je u svoj izborni tim postavio ljude koji mu nisu najbliži suradnici, a što smatra nevjerodostojnim.

“Nema gospodina Jandrokovića nigdje, gospodina Božinovića – on je samo glasnogovornik kampanje. Stavlja ljude koji nisu iz njegove opcije. On želi stvoriti dojam da on tu desnicu mazi i pazi. To nije baš vjerodostojno Da je htio biti vjerodostojan, on je trebao gospodinu Karamarku ponuditi da bude njegov zamjenik na izborima u stranci. To bi bio pravi korak i pravi potez prema desnici u stranci”, rekao je Kovač.

Istaknuo je kako se Tomislav Karmarko ima pravo kandididati na izborima u stranci, ali hoće li ići u kandidaturu, ne zna.

“On je bio sa mnom u komunikaciji i ima mogućnost biti u opciji za promjene. Očito da se još o tome nije izjasnio. Ljudi smatraju da bi Plenković htio od toga imati neki profit, da se stvori zbrka u glavama ljudi”, smatra Kovač.

‘Da sam ja šef HDZ-a ne bih podržao GUP’

Upitan za stav o Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba, Kovač je rekao da kao predsjednik HDZ-a ne bi bio za usvajanje GUP-a.

“GUP je toliko opterećen, toliko kontaminiran, toliko nezadovoljstva je izazvao i među građanima Grada Zagreba i u struci da trenutno nije zreo za usvajanje. To ja smatram. Ja u ovoj fazi ne bih glasao za taj GUP”, dodao je.

Osvrnuo se i na koaliciju HDZ-a s Milanom Bandićem u Skupštini Grada Zagreba i na nacionalnoj razini.

“Svaka razina odlučuje sama o sebi. Gradski odbor HDZ-a mora biti organizacija koja ima svoj mozak. Mi bismo razgovarali otvoreno. U interesu HDZ-a je da se pripremi za iduće parlamentarne izbore i da ih osvoji. Ako HDZ želi imati u bliskoj budućnosti gradonačelnika Grada Zagreba iz reda HDZ-a, onda neke stvari moramo promijeniti”.

Istaknuo je kako u njegovom partnerstvu s Davorom Ivom Stierom i Ivanom Penavom nema paktova.

“Mi smo otvoreni, mi smo jedna ekipa koja se širi, koja ima jaku podršku na terenu”, napomenuo je Kovač na N1.

‘Jedva čekam televizijsko sučeljavanje s Plenkovićem’

Takođšer je rekao da Kolinda Grabar-Kitarović nije smjela pristati na Plenkovićeve ucjene. Zbog toga je, kaže, izgubila sigurnost i stabilnost te počela griješiti u kampanji.

“Mislim da nije smjela ući u sukob sa svojim biračima i simpatizerima. Ona je svoj identitet izgubila i prisvojila identitet Andreja Plenkovića”, kazao je Kovač.

HDZ je, smatra, otišao ulijevo pa ga treba vratiti u sredinu. A percepcija je, kaže, da je Plenković najsimpatičniji SDP-ovcima. Stoga je najavio da će nakon svoje pobjede na izborima za predsjednika HDZ-a odmah krenuti u pregovore sa svjetonazorski bliskim strankama i u formiranje Domoljubne koalicije. Za Plenkovića je rekao da “ne može ponovno donijeti pobjedu HDZ-u” jer “nema politički potencijal”.

“S kime on uopće može koalirati? Koalicija sa SDP-om bi bio krah HDZ-a i loše za hrvatsku demokraciju. To možda on želi intimno, ali to ćemo mi spriječiti. HDZ moramo vratiti u normalu. Plenković svojom politikom dovodi do toga da se pojavljuju alternativne domoljubne opcije. Ako želimo dugoročno jak HDZ, onda HDZ mora biti središnja snaga na političkoj sceni. Za stabilnost hrvatske politike, mi moramo HDZ vratiti u normalu, a ne udesno. Plenković bi bio izvrstan predsjednik HNS-a ili liberalne stranke u Belgiji, ako zna flamanski”, kazao je Kovač.

Na pitanje bi li išao na televizijsko sučeljavanje s Plenkovićem, kratko je odgovorio: “Jedva čekam”.

