Dok se HDZ i SDP po običaju svađaju iz platforme Možemo! upozoravaju da Bandićeva administracija uništava dokumentaciju u gradskoj upravi

Do lokalnih izbora dijele nas još dva i pol mjeseca, a bitka svih predizbornih bitaka vodi se za Zagreb usprkos smrti gradonačelnika Milana Bandića. HDZ i SDP se svađaju čiji je kandidat kompetentniji, a platforma Možemo! upozorava državne institucije na nepravilnosti u gradskima. Kampanja se, uglavnom, nije promijenila, a sudeći prema ponašanju svih aktera – ni neće.

“Klisović nije kompetentan upravljati našim gradom jer nema reference, ja nudim novi model, najviši model transparentnosti, a ljevica je izgubila jedini programski sadržaj. Tomašević gdje vidi lopatu u gradu započinje prosvjed”, rekao je HDZ-ov kandidat Davor Filipović.

Javio se i prozvani Joško Klisović i na Facebooku zamjerio premijeru Andreju Plenkoviću što mu je on zamjerio izjavu da nije poznavao Bandića. “Ono što je zaista bizarno je to što gospodin Plenković za gradonačelnika Zagreba kandidira čovjeka koji je dizao ruku za promašene proračune, blok Badel, kredit za žičaru, čovjeka koji bi danas zaustavljao prodaju Gredelja, Paromlina, Zagrepčanke, a za prodaju je glasao u Skupštini!? Vrijeme je da na čelo Zagreba dođe čovjek koji nije podržavao aktivnosti i nije kontaminiran osobnim prijateljstvima s ljudima koji su doveli grad u današnje stanje”, napisao je Klisović.

Iako je za svađu potrebno dvoje, uključio se i treći – premijer osobno. “Razlika Filipovića kandidata HDZ-a i drugih kandidata je što se razumije u grad i probleme. To je ključna razlika koju građani vide, ali nastoje izvrnuti, no mi smo na to navikli svo ovo vrijeme”, poručio je on.

Klijentelističko-korupcijska hobotnica

Za to vrijeme platforma Možemo! nastoji naći rješenja za probleme svakog zagrebačkog kvarta, ali i upozoriti na potencijalno Bandićevo naslijeđe. “Sve ono što je ostavština Bandićeva upravljanja, klijentelističko-korupcijska hobotnica potpomognuta HDZ-om, nije s Bandićem otišlo i oni će raditi sve da ostanu na pozicijama moći. Čuli smo od ljudi koji tamo rade da se radi na uništavanju dokumentacije i ja bi tu apelirala na institucije”, upozorila je Sandra Benčić iz Možemo!

Neki neće mijenjati ništa

Most u svojoj kampanji, poručuju, neće mijenjati ništa. “Nismo bazirali kampanju na ad hominem napadima nego nudimo rješenja. Što se tiče alokacije glasova, tko će najviše raditi, taj će na kraju doći do pobjede”, rekao je za RTL njihov gradonačelnički kandidat Zvonimir Troskot.

Domovinski pokret tek treba odrediti tko ide u gradonačelničku bitku, a isto bi trebali učiniti i u Bandićevoj stranci rada i solidarnosti. “Ja mislim da je Jelena Pavičić najbolji kandidat”, rekao je Pavle Kalinić, a na opasku da je ona najavila odlazak iz politike, ustvrdio je da se “i to se da promijeniti”.

Grad nema vremena za čekanje. Financijske dubioze su prevelike, a kandidati će morati računati na što veći odaziv birača na izborima 16. svibnja.

