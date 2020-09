KRENULA PROVEDBA PROJEKTA ZA BESKUĆNIKE: ‘Zapošljavanjem će izaći iz začaranog kruga siromaštva’

Cilj je povećati zapošljivost beskućnika i povećati kvalitetu života onih koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima i prenoćištima, senzibilizirati javnost za njihove potrebe te socijalna uključenost beskućnika i da se ojačaju kompetencije stručnjaka za rad s njima

U Zagrebu, Karlovcu i Šibeniku provodi se projekt “Novi početak – podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu” koji s 1,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava financira Europska unija, rečeno je u srijedu na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen projekt.

Očekivani rezultati projekta su podizanje kvalitete života i kompetencija za zapošljavanje 40 beskućnika u Zagrebu te 20 beskućnika u Karlovcu. Cilj je povećati zapošljivost beskućnika i povećati kvalitetu života onih koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima i prenoćištima, senzibilizirati javnost za njihove potrebe te socijalna uključenost beskućnika i da se ojačaju kompetencije stručnjaka za rad s njima.

Upoznavanje s beskućnicima, njihovim potrebama i odgovoriti na njih

Dvogodišnji projekt, koji se financira u sklopu Europskoga socijalnog fonda, počeo se provoditi 1. srpnja ove godine. Zagrebačka udruga “Dom nade” je nositelj projekta, a Grad Zagreb i Udruga Milosrđe iz Karlovca su partneri na projektu, dok je Caritas Šibenske biskupije pridruženi suradnik. Projekt je nastavak na uspješno provedeni EU projekt “ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada” iz 2015.i 2016., čiji nositelj je bio Grad Zagreb.

Voditelj projekta Danijel Vuga istaknuo je kako im je primarni cilj upoznati se s beskućnicima, njihovim potrebama i pokušati na te potrebe odgovoriti.

“Kroz ovaj projekt pokušat ćemo povećati zapošljivost beskućnika te im pružiti ono što im treba”, rekao je Vuga. Objasnio je da je to, uz ostalo i jedna grijana prostorija gdje se beskućnici tijekom dana mogu sakriti od zime, pa preko osnovnih higijenskih potrepština i potreba, te osvježenja sokom, čajem i kavom”. Pozvao je sve beskućnike da dođu u tu prostoriju u Harambašićevoj 20, od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati.

Čak 1000 beskućnika u Zagrebu spava po vagonima i među ruševinama

Najavio je da će provoditi radionice kojima je cilj povećanje zapošljivosti beskućnika. Vuga je rekao da je na području Grada Zagreba oko 500 beskućnika, a oko tisuću je onih koji su “skriveni”, koji spavaju po vagonima, po ruševinama i drugim neadekvatnim prostorima.

Po njegovim riječima, na području Hrvatske je oko 10.000 beskućnika. Pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić rekla je da se u ovom projektu radi o najugroženijim građanima, beskućnicima. Istaknula je da je Gradu važno to partnerstvo s udrugama jer one najbolje detektiraju probleme i onda zajedno s Gradom mogu provesti određene programe.

Izlaz iz začaranog kruga siromaštva

Važno je da će se ovim projektom beskućnike uključiti u klubove i pomoći im u pronalasku posla te im time dati drugu šansu, “da izlaze iz začaranog kruga siromaštva, poručila je Galić.

Predsjednik Udruge Milosrđe Petar Banić istaknuo je da je njihova poruka glasi: “Nemoj dati ribu, nego nauči čovjeka da peca i cijeli život ćeš ga naučiti jesti”. Rekao je da školuju i osposobljavaju beskućnike i one koji su u riziku od beskućništva te da je kroz taj njihov program prošlo 350 beskućnika, od kojih je 180 završilo obuku za neka od zanimanja.