KRENULA JE ‘LAŽNA SVADBA’: 130 ljudi bez maski i ograničenja, dopušteno je sve, pa čak i vlakić; A ‘rezultate’ tuluma osjetit ćemo svi…

Na lažnoj svadbi će sudjelovati preboljeli, cijepljeni i negativno testirani ugostitelji, djelatnici i sponzori, a ako nitko ne bude pozitivan na testiranju za sedam dana, moguće je otvaranje svih dosad zatvorenih djelatnosti

Trebala bi to biti prava fešta do zore, uz glazbu i ples. Nema nikakvih ograničenja, ni u jelu i piću, ni u distanci, a ni broju gostiju, kojih je više od 130. Maske? Zaboravite. No, moglo bi biti vlakića.

Tako će izgledati prva svadba bez epidemioloških mjera nakon dugo vremena. “Lažna” svadba u golf klubu Riverside u Zagrebu trebala bi početi kada svi gosti prilože dokaz da su testirani ili cijepljeni protiv koronavirusa, ili da su ga preboljeli. A gdje su u toj priči mladenci? Nema ih. Nisu u samoizolaciji, već je ovo svadba koja će se održati bez njih.

“Ovo je prva svadba nakon dugo vremena pa je sve prespremno. Jako smo sretni što smo dobili priliku, da vidimo na ovaj način uz poštivanje mjera i testiranje, da se dopusti event od 100 ljudi. Sve je prekrasno, dekorirano i pripremljeno, sponzori su dali namirnice… A išli smo toliko daleko da se jutros radio raspored sjedenja, također je pravi bend tako da se očekuje pravi tulum do jutra”, rekla je za RTL Martina Živković iz Sekcije za restorane i slastičarne u Nacionalnoj udruzi ugostitelja.

OTKRIVENO KAKO ĆE IZGLEDATI EKSPERIMENTALNA SVADBA I DOMJENAK: ‘Dobri rezultati mogli bi voditi ublažavanju mjera za ugostitelje’

‘Ulaznica u neki normalniji život’

Među uzvanicima naći će se njeni kolege ugostitelji, ali i sponzori i djelatnici te svi koji su bili voljni pristati na uvjete svadbe i testirati se kako bi se otkrilo je li došlo do širenja zaraze. “Ako bude sve u redu, nadamo se da će nam to bili ulaznica u neki normalniji život”, govori Živković.

“Nadam se da će biti zabavno, svi su u očekivanju jer nitko nije bio na zabavi godinu dana. Mi se iskreno nadamo da uz poštivanje mjera može se vratiti posao cijeloj ugostiteljskoj i event industriji. Osamdeset posto je pad eventa u zadnjih godinu dana”, otkriva.

Za razliku od ranije održanog domjenka, na svadbi će biti prisutno više ljudi iz više kategorija epidemiološki sigurnih osoba. Nacionalna udruga ugostitelja provodi ovaj pilot projekt u suradnji s Nacionalnim stožerom civilne zaštite te Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Povoljan ishod na testiranjima uzvanika s oba događaja trebao bi voditi prema otvaranju ugostiteljstva i drugih industrija, uz ublažene epidemiološke mjere.