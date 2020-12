KRENITE ŠTO PRIJE U BOŽIĆNI ŠOPING: Trgovci su dosad bili gotovo neokrznuti mjerama, ali i to se mijenja – stižu nove restrikcije

Do kraja tjedna trebala bi se uvesti nova pravila za trgovačke centre u kojima bi umjesto dosadašnjih četiri, za svakog kupca trebali osigurati 20 četvornih metara; postroženje mjera uoči blagdana i pojačanih gužvi

Posljednjih dana Nacionalni stožer davao je naznake da će se u trgovinama, koje su ostale praktički neokrznute, morati na neki način postrožiti mjere, osobito uoči blagdana i pojačanih gužvi zbog predblagdanske kupnje, piše Jutarnji. Glavni državni epidemiolog Krunoslav Capak tako je najavio da bi se broj nužnih kvadrata po kupcu mogao povećati sa sadašnja četiri na deset, na što su reagirali iz Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca. Istaknuli su kako smatraju da nije dobro propisati jedinstveni broj potrebnih kvadrata po kupcu za sve trgovine, nego da bi ta brojka trebala ovisiti o veličini konkretnog dućana.

Njihov je prijedlog ozbiljno uzet u obzir te je odlučeno, kako saznajemo, da će se gradirati potreban broj kvadrata s obzirom na veličinu trgovine: kvartovska trgovina od 50-ak kvadrata ne može se mjeriti s trgovačkim centrima koji imaju i po nekoliko desetaka tisuća četvornih metara. “Kontrole će biti stroge, brojat će se ljudi koji ulaze. Kad se popuni 85 posto predviđenog broja, tada će se trgovački centar zatvoriti i kad se ponovo isprazni, puštat će se novi kupci. Smatramo da je važno da se što prije uvedu nova pravila, jer blagdanske kupnje samo što nisu počele, a na ovaj način smanjit ćemo mogućnost širenja zaraze, ali i osigurati da se ipak održi gospodarstvo u ovom sektoru” rekao je Capak za Jutarnji.

U tijeku je “peglanje” dokumenata koji će jasno propisati trgovine po kategorijama, odnosno po veličini, a očekuje se da će se do kraja tjedna s time izaći u javnost. Tijekom utorka se pojavila informacija da će se zatvoriti tržnice, no to su demantirali.

