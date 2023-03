Odnos Plenkovića i Milanovića je sukob dvaju ega, svađe koje više nalikuju uličnom ili vrtićkom dvoboju imaju realne posljedice. Zagađuju javni prostor... Komunikacijski stručnjak Macan o njihovu odnosu kaže: 'Sami su problem napravili, neće ga sami riješiti, netko im treba pomoći'.

Objavljeno je da je predsjednik Zoran Milanović prije nekoliko mjeseci napisao lijepo pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem piše da osobne odnose trebaju staviti po strani, predlaže mu sastanak, i navodi sve probleme koje trebaju riješiti, od diplomatskih predstavništva do vojske. Premijer mu odgovara - on je kao Jekyll and Hyde.

"Dobro je da je jedna strana pružila ruku pomirenja, bez obzira što nije iz prve prošlo. No to daje nadu da bi se ovo neprilično ponašanje proteklih nekoliko godina moglo privesti kraju i da bi država mogla početi funkcionirati koliko toliko normalno", rekao je za RTL Direkt komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Čime su se sve častili, teško je i pobrojiti

Čime su se sve častili, teško je i pobrojiti, a kamoli prepričati. Plenković je sitna hulja, Milanović karijes. Plenković je Udbašenko. Milanović je Kremljenko. Svađali su se oko Vrhovnog suda, korona stožera, vojske, rata u Ukrajini.

Smirivanje strasti događalo se rijetko i bilo je moguće samo u izvanrednim situacijama poput spajanja državnog teritorija ili odlaska obožavane legende Ćire Blaževića. No primirje bi bilo privremeno ili protokolarno.

Sukob dvaju ega, svađe koje više nalikuju uličnom ili vrtićkom dvoboju imaju realne posljedice. Zagađuju javni prostor, nema ni sastanaka Vijeća za nacionalnu sigurnost, kao ni onog za obranu. Da bi to funkcioniralo, oni se trebaju pomiriti.

"Teško da će oni sami riješiti. Sada je vrijeme da se uvedu neke osobe od povjerenja s jedne i druge strane koje bi dogovorile, ajmo reći, to rukovanje i što će se događati nakon tog rukovanja. Jedan za drugog su puni nepovjerenja. Sami su problem napravili, neće ga sami riješiti, netko im treba pomoći", rekao je Macan.

"Zašto se svađaju dva glavna čovjeka u Hrvatskoj? Oni se trebaju naći i reći: Plenkoviću, Milanoviću, daj mi smo postigli najviše, nemoj da neki kreteni osnivaju neke svoje stranke", komentirao je pjevač Mišo Kovač.

A ako ih pomiriti nije uspio ni Mišo Kovač, ne znamo tko može.