KREĆU ŽEŠĆE KONTROLE, ALI I KAZNE, A NOVA ŽARIŠTA POSTALE SU – ŠKOLE: Poznato je koje sve županije prelaze na online nastavu

Treći dan zaredom Hrvatska ima više od tisuću novozaraženih što je 45 %-tni skok na tjednoj razini. Nacionalni stožer zbog toga od lokalnih stožera traži stroži nadzor ugostiteljskih objekata.

S obzirom na to da je dosad već 30-ak kafića i restorana kažnjeno zbog nepridržavanja mjera, iz Stožera prvi put stiže upozorenje kako prekršitelji neće imati pravo na novčanu pomoć od države. No, problem se događa i u školama. Svaki peti pozitivni učenik je iz Splitsko-dalmatinske županije.

“145 učenika je pozitivno na COVID infekciju i više od 11800 učenika je u samoizolaciji, što znači više od 80 razrednih odjela, a od toga je 51 razredni odjel koji se nalazi u samoizolaciji su učenici iz srednjih škola”, kaže pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Tomislav Đonlić za RTL.

Odlazak na C model nastave

Srednjoškolaca je najviše pa će zato od ponedjeljka učenici od prvog do trećeg razreda preći na online nastavu. “Evo došla je bez najave, u jedan dan je odluka pala, ali evo naviknuti smo na alternativni način rad koji ne može zamijeniti ovo što imamo, ali moramo se prilagoditi”, kazala je ravnateljica V. gimnazije Vladimir Nazor Split Ankica Kovač. Na C model će do Uskrsa.

U Hrvatskoj je 1048 pozitivnih učenika i prosvjetnih djelatnika, dok ih je u samoizolaciji gotovo 6 i pol tisuća. Uz Dubrovačko-neretvansku županiju, po C, odnosno po online modelu će od ponedjeljka svi u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Šibensko-kninskoj, osim maturanata i nižih razreda.

Veliki je problem privatno okupljanje

“Oni koji budu kršili mjere neće imati pravo na kompenzaciju jer to nema logike. S jedne strane dobivaš naknadu od države, a s druge strane se ne pridržavaš onih elementarnih epidemioloških mjera”, kazao je načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Davor Božinović.

Otkako su otvorene terase, zbog nepridržavanja mjera na popisu inspektorata i policije je 30-ak ugostiteljskih objekata.

“Uglavnom se radi o prekoračenju radnog vremena ugostiteljskog objekata i okupljanju ljudi unutar u ugostiteljskim objektima, veliki je problem privatno okupljanje”, rekao je načelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Luka Brčić.

