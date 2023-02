Domagoj Hajduković, saborski zastupnik Socijaldemokrata kreće u prikupljanje potpisa za opoziv glavne državne ovjetnice Zlate Hrvoj-Šipek.

"Ovo je skandalozno. Osoba koja bi prva trebala biti protiv nepotizima i svih ilegalnih radnji je lagala hrvatskoj javnosti. Sljedeći tjedan krećem u inicijativu njezinog opoziva i skupljam potpise potpore da promijenimo tu osobu na čelu DORH-a. Ne može HDZ-ov fikser biti na čelu džihada protiv korupcije. Zatajila nam je istinu u Saboru. Ovo joj je najveća laž do sada", rekao je Hajduković za N1.

Kada Hajduković kaže da je Hrvoj-Šipek lagala hrvatskoj javnosti, on se time referira na prepisku koju je jučer objavio RTL, a prema kojoj je vidljivo da je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek u dva navrata komunicirala s Josipom Rimac. U prosincu 2018. godine s tadašnjom državnom tajnicom dogovarala je razgovor o koeficijentima za državne odvjetnike i kasnije oko Hrvatskih šuma. Međutim, u Saboru je zastupniku Nikoli Grmoji rekla da nikad s njom nije komunicirala, osim kad je bila gradonačelnica.

Jadranka Kosor: 'To sad otvara zaista ogromno pitanje i vrata velikim problemima'

I bivša premijerka Jadranka Kosor je za N1 komentirala između ostalog i nove SMS-ove koji demantiraju neke izjave glavne državne odvjetnice.

"Nije pitanje o čemu su one razgovarale. Najvažnije u ovom otkriću RTL-a je što glavna državna odvjetnica na izravno pitanje zastupnika nije odgovorila istinu", rekla je Kosor pa dodala: 'To sad otvara zaista ogromno pitanje i vrata velikim problemima, ali pitanja su u ovom trenutku isključivo za onog tko ju je predložio za glavnu državnu odvjetnicu, a to je Vlada.'

Kosor je ukazala i da je iznimno puno onih koji govore o problemima i aferama.

"Plenković to neće još dugo moći rješavati tako da svima koji ukazuju na činjenice nalijepi etiketu Putinovca, a činjenice su da je uhapšen ministar u mandatu i da vladajuću većinu drže i dva optuženika", kazala je Kosor.